Regensdorf macht mobil gegen Abfallsünder

Keine gebührenpflichtigen Abfallsäcke, wilde Deponien und Haushaltkehricht in öffentlichen Abfalleimern: Die Gemeinde Regensdorf hat die Nase voll von illegalen sowie unzeitig bereitgestellten und entsorgten Abfällen. Vertreter der Gemeindepolizei, des Werkhofs und der Jugendarbeit sind deshalb seit einem guten Jahr in der Arbeitsgruppe «No Littering» aktiv und organisieren verschiedene Präventions- und Interventionsmassnahmen. Zum Beispiel hat die Arbeitsgruppe schon einen sogenannten Plogging-Anlass – Joggen und gleichzeitig Abfall einsammeln – veranstaltet und ist aktuell in Kontakt mit Vertretern der Überbauung Sonnhalde, wo illegal entsorgter Abfall ein grosses Problem ist.

«Littering ist nicht nur ein Jugendproblem»

Die Gemeindepolizei möchte sich aber vermehrt auch im Rahmen ihrer normalen Patrouillentätigkeit mit Abfallsündern auseinandersetzen. «Es ist nämlich schwierig, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen, wenn die Person nicht auf frischer Tat ertappt wird», sagt Karin Lomartire, Leiterin der Sicherheitsabteilung der Gemeinde Regensdorf. Dabei gehe es auch um vermeintlich kleine Abfallsünden, wie wenn jemand den Zigarettenstummel aus dem Auto werfe.

Zusätzlich zur Polizei sind auf dem Gemeindegebiet Abfallkontrolleure des Werkhofs unterwegs, um illegale Abfälle zu durchsuchen und mittels Anzeige zu ahnden. Die Abfallkontrolleure wurden speziell geschult und sind an ihrer Dienstkleidung erkennbar.

Gemäss Karin Lomartire hat Littering in letzter Zeit zugenommen und ist in sämtlichen Bevölkerungsgruppen möglich: «Auch wenn die Jugendarbeit in der Arbeitsgruppe mitmacht, ist Littering keineswegs nur ein Jugendproblem.» Es gebe in der Gemeinde ein paar «berüchtigte» Orte, an denen die Mitarbeitenden des Werkhofs täglich aufräumen müssten. Illegale Abfallentsorgung komme aber auf dem ganzen Gemeindegebiet vor: «Da werden Bratpfannen bei der Alu-Sammelstelle deponiert oder ganze Säcke mit Haushaltkehricht in öffentlichen Abfalleimern entsorgt», nennt sie zwei Beispiele.

Acht falsch entsorgte Abfallsäcke sichergestellt

Nicht nur die Behörde, auch die Bevölkerung störe sich sehr am Littering. Der grösste Teil der Regensdorfer und des ansässigen Gewerbes entsorge Abfälle nämlich korrekt. Dies habe sich auf einer Abfalltour anfangs Monat gezeigt, als die Gemeindepolizei gemeinsam mit der Firma Bader Transport AG und einem Angestellten des Werkhofs in einem Quartier gezielt Kontrollen vorgenommen hat. Trotzdem konnten innerhalb einer Stunde acht falsch entsorge Abfallsäcke gesichert werden. Die Verursacher wurden von der Polizei verzeigt. (Zürcher Unterländer)