Regensdorf will mehr Busse, Velos und Fussgänger

Regensdorf ist eine Auto-Stadt. Während S-Bahn, Tram und Bus zum Beispiel in der Stadt Zürich fast die Hälfte des Verkehrs abdecken, liegt der Anteil in Regensdorf bei mickrigen neun Prozent. Das ist sogar ein noch tieferer Wert als im gesamten Furttal mit elf Prozent. «Wenn das so weitergeht, droht ein Kollaps», stellte Bauvorsteher Karl Wegmüller an der Gemeindeversammlung von vorgestern Montagabend fest. Das Thema Verkehrsentwicklung hatte 141 Stimmberechtigte (1,5 Prozent) in den Saal des Hotels Mövenpick gelockt.

Einziges Traktandum war die Teilrevision des kommunalen Verkehrsplans in Verbindung mit dem neuen Gesamtverkehrskonzept, das am Schluss ohne Gegenstimme genehmigt wurde. Eigentlich wäre der Gemeinderat gar nicht verpflichtet gewesen, die Zustimmung des Volkes zum Gesamtverkehrskonzept einzuholen. Doch in diesem Fall war ihm die Unterstützung besonders wichtig. Denn somit stünden die Chancen besser, aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes Geld abzuholen, wie Gemeindepräsident Max Walter erklärte. «Wir hoffen auf 10 bis 15 Millionen Franken aus der Bundeskasse.» Damit könnte rund ein Drittel der geplanten Verkehrsmassnahmen finanziert werden.

Mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum von heute gut 18 000 auf 25 000 Personen bis 2030 sei eine Erhöhung des ÖV-, Velo und Fussgänger-Anteils zwingend, betonte Wegmüller. Künftig sollen 25 Prozent der Fahrten per Bus bewältigt werden. Im neu entstehenden Stadtteil Bahnhof Nord gibt der Kanton gar 60 Prozent vor. «Da wird es keine mehrstöckigen Tiefgaragen geben», stellte er klar.

Attraktiverer Bahnhof

Mit der heutigen Infrastruktur ist das Ziel jedoch nicht zu erreichen. Die Probleme beginnen beim wenig einladenden Bahnhof, der zudem in einiger Distanz zum Zentrum liegt. «Kein Highlight», räumte der Bauvorsteher ein. Im Süden des Bahnhofs herrsche zudem ein Chaos mit den Bussen. «Eine schlimme, gefährliche Situation.» Unterstützt vom Brugger Planungsbüro Metron hat der Gemeinderat deshalb geprüft, ob ein zentraler Busbahnhof machbar wäre.

Der Plan scheiterte jedoch daran, dass eine Unter- oder Überführung für Busse kaum realisierbar und zahlbar wäre. Deshalb sieht das Gremium nun wie gehabt drei separate Bushaltestellen vor, wobei diejenige im Süden erweitert wird. Sie wird auf dem neu errichteten Deckel über den Ostring zu stehen kommen. Verbessern wollen die Planer zudem langfristig die Bus-Erschliessung der Quartiere Bahnhof Nord, Erholungszone Wisacher, Industrie Allmend und Oberdorf.

Um eine attraktive Mobilitätsdrehscheibe zu schaffen, soll auch der öffentliche Raum beim Bahnhof aufgewertet werden. Im Norden ist entlang der Geleise die autofreie Furttalpromenade geplant. Velofahrer und Spaziergänger werden auf dieser Achse bis zum Katzensee gelangen können. Zudem wird eine neue Velo-Parkieranlage gebaut. Und die erwartete Zunahme an Pendlern soll mit längeren S-Bahn-Kompositionen bewältigt werden. Dafür sind Verlängerungen der Perrons auf 300 Meter nötig.

Ruhiger wohnen

Weiter will der Gemeinderat den Durchgangsverkehr in den Quartieren senken. Dies gedenkt er, mit Tempo-30-Zonen zu erreichen sowie mit einer besseren Kanalisierung des motorisierten Verkehrs auf den Durchgangsachsen. Ein Kernstück der Planung ist insbesondere die sogenannte Spange Althard. Sie soll die Althardstrasse nördlich des Bahnhofs direkt an die Wehntalerstrasse anschliessen.

Gleichzeitig möchte der Gemeinderat die Überführung Ostring über die Geleise abbrechen und durch eine einfache Kreuzung ersetzen. So soll Adlikon vom Schleichverkehr entlastet werden. «Immer wieder sieht man Autos mit Aargauer- oder Waldshut-Tiengen-Nummern im Ortskern», stellte Wegmüller fest. «Dieser Mehrverkehr soll künftig direkt in die Wehntalerstrasse einbiegen.»

Die meisten dieser Massnahmen seien aber noch nicht bis ins Detail geplant, erklärte der Bauvorsteher. Vieles hänge noch von der Entwicklung des Industriegebiets Bahnhof Nord zum Wohn- und Gewerbequartier ab. Zudem hat der Kanton bei einigem ein Wort mitzureden.

Der Zeit-Horizont für das Agglomerationsprogramm des Bundes reicht bis ins Jahr 2027. Dennoch könne die Gemeinde ein paar Punkte bereits vorher anpacken, stellte Karl Wegmüller in Aussicht. So zum Beispiel die Veloparkierung und die Verbesserung von Fuss- und Velorouten. «Jetzt geht es vorwärts.»

(Zürcher Unterländer)