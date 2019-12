Regensdorfer fordert Versuch mit bedingungslosem Grundeinkommen

Jede Person soll monatlich einen Betrag vom Staat erhalten, der ihr das Existenzminimum sichert: Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist nicht neu. Was ein solches Grundeinkommen aber für die Schweizer Gesellschaft bedeuten würde, ist bislang nicht erforscht.

Der Regensdorfer SP-Politiker Urs Kaltenrieder will, dass der Kanton in einem Modellversuch Daten erhebt. Er hat darum eine Einzelinitiative in Form einer allgemeinen Anregung eingereicht, die vom Kanton einen wissenschaftlich begleiteten Modellversuch fordert, der die Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf einzelne Bürgerinnen und Bürger sowie auf Gesellschaft, Wirtschaft und Staat analysiert. Mit der Einzelinitiative will Kaltenrieder auch erreichen, dass der Kanton die Ergebnisse allgemein verständlich in einem öffentlichen Bericht publiziert.

Laut dem 72-Jährigen sind durch die zunehmende Digitalisierung die Zeiten der Vollbeschäftigung bald einmal vorbei. «Bevor wir sozialpolitisch in Vollbrand stehen, ist es wichtig, mit einem Versuch herauszufinden, was nach Einführung eines Grundeinkommens gesellschaftlich passiert», begründet er seine Initiative. «Vielleicht kommt man zum Schluss, dass andere Lösungen zielführender sind.»

Zu viele Fragen sind offen

Kaltenrieder ist sich bewusst, dass das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz heute noch keine Mehrheit findet, «weil noch zu viele offene Fragen im Raum sind», wie er sagt. 77 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung haben im Sommer 2016 die Initiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» abgelehnt.

In keinem Kanton, keiner Stadt fand sich eine Mehrheit für die Idee, jedem Schweizer Bürger monatlich 2500 Franken auszuzahlen und im Gegenzug Sozialleistungen zu streichen oder auf ein Minimum zu reduzieren. Nur in drei Gemeinden in der Westschweiz und in den beiden Stadtzürcher Kreisen 4 und 5 fand sich dafür eine Mehrheit.

Laut Kaltenrieder wird die Stadt Zürich möglicherweise einen Test in den Stadtkreisen 4 und 5 durchführen. Doch ein Versuch in der Stadt sei nicht repräsentativ für den ganzen Kanton, moniert er. «Meine Idee ist darum ein wissenschaftlich begleiteter Versuch auf Kantonsebene, der repräsentativ ist und der die entsprechenden Schlüsse zulässt.» Bis jetzt würden bloss ideologische Argumente der Befürworter und Gegner ins Feld geführt. «Eine seriöse Forschung fehlt jedoch.»

Die Initiative habe er bewusst in der Form einer allgemeinen Anregung formuliert. «Die Regierung muss zuerst eine Versuchsanordnung ausarbeiten. Es wäre vermessen, eine solche bereits in den Initiativtext zu nehmen», so Kaltenrieder. Ob der Kanton seine Anregung aufnimmt und einen Versuch in Angriff nimmt, ist laut seiner Einschätzung völlig offen.

Urs Kaltenrieder war von 1982 bis 1984 Mitglied der Oberstufenschulpflege Regensdorf/Buchs/Dällikon und sass von 1987 bis 1993 im Kantonsrat.