Regenwasser und Schlamm in der neuen Mehrzweckhalle sorgen in Boppelsen für Ärger

Die neue Turn- und Mehrzweckhalle – wo die Gemeindeversammlung am Donnerstagabend stattfand – sorgte bei der Versammlung der Primarschulgemeinde Boppelsen für rote Köpfe. Genauer gesagt: Die Baumängel und insbesondere die Wasserschäden, die auf ungenügenden Hochwasserschutz zurückzuführen sind. Die Schulpflege wollte deshalb mit baulichen Massnahmen die Schulanlage vor weiteren Überschwemmungen schützen und beantragte der Gemeindeversammlung einen Baukredit von 104000 Franken. Sie sagte aber auch klar, dass noch weitere Arbeiten an der neuen Halle folgen werden. Das Vorgehen sorgte bei einigen Anwesenden für Kopfschütteln. Pflästerlipolitik, nannte es ein Votant.

Thomas Weber, ehemaliger RPK-Präsident, stellte den Antrag auf Rückweisung: «Das Kostendach von 10 Millionen Franken ist längst überschritten. Nun braucht es einen Nachtragskredit, und dort gehören alle Mängel hinein.» Die Versammlung nahm den Rückweisungsantrag mit 49 Ja- zu 45 Nein-Stimmen an. Will heissen: Das Geschäft ist nicht abstimmungsreif, der Gemeinderat muss es nochmals überarbeiten.

Rechtsstreit um Baumängel

Baumängel waren schon während der Bauzeit zutage getreten. Der Starkregen Ende Mai 2018 flutete die Halle dann ganz und sorgte für beträchtliche Schäden. Dazu kommen weitere Baumängel, die nach und nach behoben werden müssen. Das alles führt zu juristischen Auseinandersetzungen mit den Baufirmen, die noch am Laufen sind, wie Schulpräsidentin Sabine Cantaro sagt. Dennoch verspricht sie: Die Schulpflege werde die Bauabrechnung an der Gemeindeversammlung am 11. Juni 2020 vorlegen. Alle anderen Geschäfte brachte die Schulpflege aber diskussionslos durch. So genehmigte die Mehrheit der 108 anwesenden Stimmberechtigten eine neue Stelle Schulgutsverwaltung und die Schaffung von Tagesstrukturen. Ebenso sagte sie Ja zum Budget 2020.

Antrag für Spende abgeleht

Auch an der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Boppelsen haben die Stimmberechtigten das Budget fürs Jahr 2020 und den Steuerfuss von 25 Prozent genehmigt. Dieses sieht bei einem Gesamtaufwand von 4 Millionen Franken ein Minus von 109000 Franken vor. Der Steuerfuss in Boppelsen bleibt – mit den Schulen - bei 91 Prozent. Zu reden gab einzig eine Spende über 1000 Franken für Berggemeinden. Lorenz Stecher stellte den Antrag, im Budget 2020 und jenem der kommenden Jahre 20000 Franken für eine Patenschaft für Berggemeinden aufzunehmen. Mit 15 Ja- zu 71 Nein-Stimmen fand dieser Antrag allerdings keine Mehrheit.