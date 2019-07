Regi Beck übernimmt den «Löwen»

Die Lichter im «Löwen» sind aus, die Tür verriegelt. Eine Notitz verkündet, dass die Gaststube an der Watterstrasse 3 in Regensdorf für immer geschlossen sei. Erst vergangenen März eröffneten Vairavan Gunalingam und seine Familie das Restaurant im ehemaligen Café der Bäckerei Keller. Sie haben ihren Gästen srilankische und schweizerische Gerichte serviert.

Besitzer der Liegenschaft ist Hans Keller, pensionierter Bäcker und einstiger Inhaber der Bäckerei Keller mit dem dazu gehörenden Café. Er bedauert das frühe Aus des «Löwen»: «Das Essen war sensationell gut. Doch leider hat der Service nicht geklappt», sagt er.

Bäckerei wieder mit Café

Eine Nachfolge für das ehemalige Bäckerei-Café ist bereits gefunden: Der Regi Beck, der gleich angrenzend an das Restaurant Löwen die Bäckerei führt, übernimmt die Gaststube. Für Keller eine ideale Lösung, weil so Bäckerei und Café – wie zu seinen Zeiten als Bäckermeister – wieder eine Einheit bilden.

«Für uns ist es wichtig, dass das Café wieder wie früher ist.»Ardiana Toplanaj, Geschäftsführerin Regi Beck

Ardiana Toplanaj ist Geschäftsführerin beim Regi Beck und bestätigt die Übernahme des angrenzenden Cafés. Auch sie freut sich, dass Bäckerei und das Café bald wieder zusammengehören. Darum werde der Name «Löwen» verschwinden und das Café unter dem Namen Regi Beck laufen, mit dem Zusatz «Bäckerei, Konditorei, Café».

«Für uns ist es wichtig, dass das Café wieder wie früher ist», sagt sie. So sollen die Regensdorferinnen und Regensdorfer wie zu Beck Kellers Zeiten im Café frühstücken können. Wie die Menükarte fürs Mittagessen aussehen wird, habe man noch nicht entschieden.

Ardiana Toplanaj und ihr Mann betreiben seit Oktober 2016 in Höri die Bäckerei Höri Beck mit einem Café. Sie hatte zuvor während rund 20 Jahren in der Bäckerei von Heinz Schmid in Höri gearbeitet, bis er diese aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

Nach 100 Jahren Beck Keller

Eine Traditionsbäckerei wie jene von Heinz Schmid in Höri war auch die Bäckerei Keller in Regensdorf. Diese wurde 1908 gegründet und befand sich während drei Generationen im Besitz der Familie Keller. Im Januar 2016 trat der damalige Geschäftsleiter Hans Keller in den Ruhestand und die Familie verkaufte die Aktien. Doch bereits nach eineinhalb Jahren ging die Beck Keller AG pleite und alle 14 Filialen mussten schliessen.

Als das Ehepaar Toplanaj von der Schliessung der Beck-Keller-Filialen erfuhr, schauten sie sich die Örtlichkeiten in Regensdorf aus Neugier an und sagten schliesslich zu. So eröffneten die beiden im März 2019 den Regi Beck, genau 111 Jahre nachdem die Bäckerei Keller das erste Mal ihre Türen an der Watterstrasse 3 geöffnet hatte.

Pizza aus eigener Backstube

Die Produktion des Regi Beck und Höri Beck findet in Höri statt. Das Angebot ist in beiden Filialen dasselbe. Der einzige Unterschied ist die Pizza, die in Regensdorf zusätzlich angeboten wird. Und diese Pizza aus dem hauseigenen Backofen des Regi Beck wird man nun bald auch gemütlich im angrenzenden Café essen können. Wann genau dieses eröffnet wird, ist laut Toplanaj noch offen, voraussichtlich Mitte August. (Zürcher Unterländer)