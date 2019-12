Regierungsrat gegen höheren Steuerabzug für Kinderbetreuung

Eltern, die ihre Kinder in einer Kita betreuen lassen, um einer Arbeit oder Ausbildung nachzugehen, können dafür einen Abzug vom steuerbaren Einkommen geltend machen. Dieser beträgt maximal 10100 Franken pro Kind. Bei rund 120 Franken Vollkosten für einen Betreuungstag reicht das für ungefähr zwei Tage die Woche.

Ein Ende September im Kantonsrat eingereichter Vorstoss fordert, den Abzug auf 20000 Franken zu erhöhen. «Die familienexterne Kinderbetreuung muss endlich bezahlbar werden, so dass beide Elternteile einer Arbeit nachgehen können», sagt Kantonsrätin Sylvie Matter (SP, Zürich), Mitunterzeichnerin des Vorstosses. Für viele Eltern ist die Situation heute so, dass ein Zweiteinkommen zu grossen Teilen für Betreuungskosten und Steuern aufgewendet werden muss. Mehr zu arbeiten lohnt sich somit kaum.

Mittelstand soll profitieren

Der Regierungsrat spricht sich in seiner gestern veröffentlichten Antwort auf die Motion gegen diese Massnahme aus. Er will erst einmal abwarten, was auf Bundesebene diesbezüglich geschieht. Das nationale Parlament hat einer Erhöhung des Abzugs zugestimmt, die SP hat jedoch das Referendum dagegen ergriffen, womit es voraussichtlich zu einer Volksabstimmung kommen wird. «Die Situation bei den Bundessteuern ist eine ganz andere. Dort würden vor allem Reiche profitieren. Beim kantonalen Abzug geht es um den Mittelstand», sagt Matter.

Der Vorstoss ist einer von drei, den die Kantonsräte und Kantonsrätinnen von SP, AL, Grüne, EVP und GLP im Kantonsrat eingereicht haben. Die Parteien verfügen im Rat über eine Mehrheit. Aber auch die FDP wird wohl mitziehen, obwohl der Vorstoss in der Fraktion formell noch nicht besprochen wurde, sagt Fraktionschefin Beatrix Frey-Eigenmann auf Anfrage. «Ein fast identischer Vorstoss von uns wurde noch im April, in alter Zusammensetzung des Kantonsrats, knapp abgelehnt», sagt sie. Dies auch mit Stimmen von AL und EVP, die nun Mitunterzeichner des Vorstosses seien. «Aber es ehrt uns natürlich, kopiert zu werden», sagt Frey-Eigenmann.

Skeptischer ist sie, was den zweiten Vorstoss aus dem Paket betrifft, zu dem der Regierungsrat kürzlich ebenfalls ablehnend Stellung bezogen hat –denjenigen zur Einführung von kantonalen Betreuungsgutscheinen. Die Betreuungsgutscheine sollen die externe Kinderbetreuung günstiger machen. Die Höhe der Gutscheine wäre abhängig vom Einkommen der Eltern. «Betreuungsgutscheine finden wir grundsätzlich gut, der Vorstoss steht aber etwas quer in der Landschaft, weil er massiv in die vor einigen Jahren vereinbarte Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden eingreifen würde», sagt Frey-Eigenmann.

«Es gibt einfach zu viele Gemeinden, die keine Kitaplätze mitfinanzieren. Die Folge ist, dass man es sich auf dem Land teilweise kaum leisten kann, Kinder fremdbetreuen zu lassen», sagt Matter. Die Betreuungsgutscheine müssten aber natürlich so eingeführt werden, dass die Stadt Zürich ihr Subventionsmodell, welches auf einem anderen Ansatz beruht, weiterführen könnte.