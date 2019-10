Regierungsrat muss Bericht zum Brüttenertunnel abliefern

Der Brüttenertunnel kommt. Das Parlament hatte in der Sommersession grünes Licht gegeben, die Referendumsfrist verstrich am 10. Oktober ungenutzt. Das 2,5 Milliarden teure Projekt – eine 8,7 Kilometer lange Röhrer zwischen Dietlikon und dem Gebiet Tössmühle bei Winterthur – soll das heutige Nadelöhr im Bahnnetz zwischen Zürich und Winterthur beheben. Das hat massive Auswirkungen auf die umliegenden Gemeinden. Bahnhöfe müssen aus- und umgebaut werden, zusätzliche Gleise sind geplant. In Dietlikon regte sich schon früh Widerstand gegen die Pläne der SBB. Denn um eine zusätzliche Spur kreuzungsfrei von von Dietlikon in Richtung Wallisellen zu führen, muss vor dem Lampitzäckern-Quartiern ein neues Bauwerk errichtet werden. Lange planten die SBB dafür eine Überwerfung. Dagegen ging der Dietliker Gemeinderat auf die Barrikade. Ein massives, meterhohes Bauwerk mitten durch ein dichtbesideltes Quartier wollte man sich nicht gefallen lassen. Der Widerstand hatte Erfolg: Die SBB planen inzwischen auch eine Variante mit einer Unter- statt einer Überwerfung. Die Dietliker Exekutive lässt jedoch nicht locker. Gemeinderätin Cristina Wyss-Cortelini (GLP), die auch im Kantonsrat sitzt, hat dort ein dringliches Postulat eingereicht. Und darin den Regierungsrat aufgefordert, «in einem Bericht darzulegen, dass und wie er sich für eine anwohner- und landschaftsverträgliche Linienführung mittels Tieflegung» einsetzt. Gestern nahm das Postulat eine wichtige Hürde: Der Regierungsrat empfahl selbst das Postulat zur Annahme. Entsprechend wurde das Postulat ohne Diskussion an die Exekutive übergeben. Für Wyss-Cortelini war das ein erster Erfolg. Die Übergabe zeige, dass der ganze Kantonsrat hinter dem Postulat stehe. Das sei ein wichtiges Signal nach Bern.