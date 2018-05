Rehen droht Gefahr durch Hunde

Hunde, die Rehe reissen – in Bassersdorf wird das zunehmend zum Problem. In der Jagdsaison letztes Jahr sind sieben von insgesamt nur rund 100 Rehen durch Hunde zu Tode gekommen. «Dieses Jahr hatten wir bereits wieder zwei Fälle», sagt Jäger Peter Grieder. «Gerade jetzt in der Brut- und Setzzeit muss man die Hunde deswegen unbedingt an die Leine nehmen», mahnt Grieder.

Auch kantonsweit ist das Problem bekannt. «107 Rehe sind im Jagdjahr 2017 Hunden zum Opfer gefallen», beklagt Urs Philipp, der Abteilungsleiter des kantonalen Amts für Jagd und Fischerei. «Dieses Jahr im Mai waren es schon wieder sieben.» Neben den Rehen seien Hunde aber auch für andere Tiere ein Problem, darunter Jungbiber, Schwäne und andere Wasservögel sowie junge Füchse.

Tätern mit DNA-Analyse auf der Spur

Am gefährdetsten bleiben aber die Rehe. In der Brutzzeit sind sie trächtig und können so kaum fliehen. «Um ihre Kitze zu setzen, suchen sie sich zudem oft den Waldrand oder eine Wiese aus. Orte also, wo sie leicht von Hunden aufgestöbert werden können.» Die frischgeborenen Kitze sind dann nach der Geburt während zwei Wochen weitgehend immobil und damit leichte Beute.

Philipp betont, dass Hunderiss kein Kavalliersdelikt sei. «In den meisten Fällen wird Anzeige erhoben und es kommt zu einer Verurteilung. Die Bussen sind ziemlich hoch und können 1000 Franken übersteigen. Zudem muss auch der Wert des Tieres erstattet werden.» Weiter könne der Hundehalter schriftlich verwarnt werden und im Wiederholungsfall könnte sein Hund sogar zum Abschuss freigegeben werden. «Konkret passiert ist das aber nie, ich kenne in den letzten 14 Jahren keinen einzigen solchen Fall.»

Auch die Polizei geht in den letzten Jahren bei Fällen von wildernden Hunden härter gegen Halter vor. «Wildernde Hunde können nicht nur für den Wildbestand eine Gefahr darstellen, sondern auch für den Menschen. Demzufolge wird auch ein relativ grosser Aufwand betrieben, um den Hund und den verantwortlichen Halter zu ermitteln», erklärt Rebecca Tilen von der Kantonspolizei. Inzwischen werden sogar DNA-Analysen gemacht.

«Da die Rehe bei einem Hunderiss zumeist überaus qualvoll zu Tode kommen, handelt es sich hierbei um eine fahrlässige qualvolle Tötung eines Wildtiers infolge mangerlhafter Beaufsichtung. Dabei handelt es sich um einen Vergehenstatbestand, der mit Geldstrafen von bis zu 180 Tagessätzen geahndet werden kann.» Heute gewichte man also den Tierschutz stärker, früher haben man nur wegen Wildernlassen gemäss Jagdgesetz rapportiert, rechtlich hatte es sich dabei um einen Übertretungsbestand gehandelt, der eine DNA-Auswirkung nicht zugelassen hatte. (Zürcher Unterländer)