«Reifenwechsel» beim aufgespiessten Käfer

Wer von Buchs Richtung Dällikon fährt, dem sticht der Kreisel mit dem aufgespiessten und auf dem Kopf stehenden Volkswagen sofort ins Auge – normalerweise. Doch seit Montag fällt vielmehr das Gerüst auf, das die Eisenplastik umgibt. Der Schaffer der Skulptur, Künstler John Tobler aus Buchs, gibt Entwarnung: «Ich habe bereits von mehreren Leuten die Befürchtung gehört, die Skulptur könne wegkommen», sagt er mit einem Lachen. «Aber keine Angst, sie wird nur restauriert.»

Seit 2004 steht der VW-Käfer auf dem Kreisel vor der Amag-Vertretung. Zur Skulptur gehört auch das Wasserspiel, das aus dem Unterboden des Autos läuft. Und genau dieses Wasserspiel ist der Hauptgrund für die nun anstehende Renovation. «Das kalkhaltige Wasser greift die Skulptur an. 15 Jahre lang wurde nichts gemacht, jetzt ist es an der Zeit», sagt Tobler. Die Arbeiten in Auftrag gegeben hat die Amag, die auch für die Kosten aufkommt. Tobler rechnet damit, dass die Restaurierung rund drei Wochen in Anspruch nehmen wird.

Plastik wird «aufgehübscht»

Speziell die Räder des Autos sind in den letzten Jahren durch den Kalk im Wasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Tobler fertigt deshalb vier neue Räder aus Eisenblech an, die weniger anfällig sind. Im Moment ist er noch auf der Suche nach Originalfelgen eines VW-Käfers, die er verwenden kann. «Mit der Amag als Auftraggeberin für die Renovation bin ich da natürlich gleich an der Quelle.» Neben den Rädern bekommt die Skulptur allgemein neuen Glanz. Kleine Schäden werden ausgebessert und sie wird gereinigt – «aufgehübscht» wie der Künstler es nennt.

Mehrere Skulpturen im Dorf

John Toblers wohl berühmteste Eisenplastik ist das lebensgrosse Nashorn vor der Zürcher Kantonalbank an der Bahnhofstrasse in Zürich. Doch auch an seinem Wohnort Buchs hat sich der Künstler gleich mehrmals verewigt. Neben der Skulptur mit den Krähen vor dem Gemeindehaus und dem umgedrehten VW-Käfer hat er ein paar hundert Meter davon entfernt auch den rostroten Oldtimer im Kreisel bei der Eichstrasse gestaltet. Weil dort aber kein Wasserspiel installiert ist, bedarf diese Skulptur vorerst noch keiner Renovation. (Zürcher Unterländer)