Reiten und Verantwortung lernen

Es herrscht reges Treiben bei den Ponys des Pferdesportstalls Sigg in Buchs. Drei Kinder trotzen der Kälte und bereiten ihre Ponys auf die kommende Lektion vor. Die 9-jährige Sina bürstet sorgfältig Heu aus der Mähne der Ponystute Lisha. Nebendran versucht ihr 6-jähriger Bruder Dean das Vorderbein des eigensinnigen Bolero anzuheben, um dessen Huf zu reinigen. Auch die 4-jährige Lyah ist fleissig an der Arbeit. Sie hat sich Chief, den kleinsten unter den Ponys, geschnappt und setzt ihm den Sattel auf.

Während rund zwei Stunden sind die Kinder für ihre Ponys verantwortlich. Die Arbeit im Stall ist dabei fester Bestandteil des Unterrichts. «Bei der Pflege der Ponys lernen die Kinder die Tiere besonders gut kennen», erklärt Jacqueline Weber. Seit letztem September leitet Weber in Buchs das Pony Town, bei dem Kinder von 2 bis 10 Jahren spielerisch Zeit mit Ponys verbringen. Dabei geht es nicht nur um das Reiten, sondern auch den richtigen Umgang mit den Tieren.

Im Kreis und von Posten zu Posten

Sind Reiter und Pony fertig ausgerüstet, begeben sich Weber und ihre drei Schüler in die Reithalle. Mit Absperrungen hat sie eine Art Manege vorbereitet, in der die Kinder und ihre Ponys verschiedenste Übungen durchführen können. Zuerst traben sie hintereinander im Kreis, damit sich Kind und Pony aneinander gewöhnen können. Weber verteilt Memory-Karten oder versteckt farbige Bälle unter Pylonen und beauftragt die Kinder von Posten zu Posten zu reiten.

Der wichtigste Teil bleibt vor dem Auge verborgen und findet ausschliesslich zwischen Pony und Reiter statt. Geduld und Fingerspitzengefühl sind vonnöten, wenn die kleinen Reiter ihre Ponys durch die Halle traben lassen. Jede Woche wechseln die Kinder das Pony, damit sie auch verschiedene Umgangsformen üben können. «Jedes Pony hat seinen eigenen Charakter», so Weber. «Das ist genau wie bei Menschen.»

Oft gehört zum Reiten auch ein bisschen Frust und Misserfolg dazu. Sind die Befehle undeutlich, geben sich die Ponys stur und trotzig. Manchmal landet der Reiter auch neben dem Tier. Da die Ponys aber ziemlich klein sind, sind die Stürze nicht weiter schlimm und die Kinder raffen sich schnell wieder auf.

Lebensschule und Therapie in einem

Über 12 Jahre lang führte Weber das Pony Town in Fehraltorf, bevor sie ins Zürcher Unterland kam. Hier gliederte sie sich mit ihren Ponys perfekt in den Pferdesportstall Sigg ein, welcher zuvor kein Angebot für Kinder hatte. «Viele meiner Schüler, die vor 12 Jahren bei den Ponys angefangen haben, reiten heute Pferde», erzählt sie. Das Reiten und die Pflege der Tiere sieht sie als Lebensschule aber auch als Therapie. Soziale sowie auch motorische und kognitive Fähigkeiten werden beim Reiten gestärkt. Die Ponys kommen unterstützend auch bei der Behandlung von Legasthenie oder Rechenschwäche zum Einsatz. Die hohe Konzentration, die beim Reiten vorausgesetzt wird, führt dazu, dass die Körperkontrolle und die Atmung gefördert werden. Auch Stottern kann so behandelt werden. «Es findet ein grosser Lernprozess statt, ohne dass die Kinder es merken», erklärt Weber.

Nachdem die Kinder ihre Übungen beendet haben, führen sie die Ponys wieder aus der Halle zurück in den Stall. Wieder gilt es die Sattel und das Zaumzeug abzunehmen, sie zu bürsten, die Hufe zu reinigen und zu füttern. Wegen der Kälte, bekommen erhalten noch passende Wärmedecken. Bevor die Ponys fertig gegessen haben, ist die Lektion jedoch noch nicht vorbei. Erst als die letzte Schüssel sauber ist, verabschieden sich die Kinder von den Ponys und freuen sich auf die nächste Lektion. (Zürcher Unterländer)