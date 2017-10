Rekord halten beim Reparieren

Im Gemeinschaftszentrum Roos werden am Samstag, 28. Oktober, diverse Geräte kostenlos von ­freiwilligen Fachleuten repariert. Geflickt werden Elektrogeräte, Holzgegenstände, Nähmaschinen, Orgeln und elektronische Tasteninstrumente aller Art.

Neu gibt es eine Kooperation mit dem Förderangebot Brokids. Von 9 bis 17 Uhr werden in der ehemaligen Bibliothek an der Stationsstrasse 35 Kinderartikel repariert.

Am zweiten Schweizer Repa­raturtag öffnen zahlreiche Re­paraturveranstaltungen aus der ganzen Schweiz ihre Werkstatt. 30 Reparaturinitiativen und Repair Cafés haben in der Deutschschweiz bereits ihre Teilnahme zugesichert. Der Konsumentenschutz rechnet damit, dass der Reparaturrekord vom letzten Jahr gebrochen wird. Damals reparierten die Repair Cafés über 1000 Gegenstände, was über drei Tonnen Material vor dem Abfall rettete. Gemessen wird der Rekord einerseits an der Anzahl der reparierten Gegenstände, andererseits an deren Gewicht.

Gegen den Abfallberg

Bei Repair Cafés handelt es sich um ehrenamtliche Treffen, an die Besucher defekte Produkte mitbringen. Vor Ort stehen ehrenamtliche Reparaturexperten mit Rat und Tat beim Reparieren zur Verfügung. Gängige Ersatzteile können vor Ort gekauft werden. Das Reparaturangebot ist lokal unterschiedlich und wird von der Stiftung für Konsumentenschutz gefördert und koordiniert.



Das Repair Café Regensdorf ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (Zürcher Unterländer)