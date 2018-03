Religion macht alle zu einer grossen Familie

Jeden zweiten Sonntag ziehen orientalische Düfte aus Koriander, Kardamom und anderen Gewürzen durch die Räume des Gemeindezentrums Neubrunnen. Fleissige Hände bereiten in der Küche im Untergeschoss ein original persisches Gericht für die Gottesdienstbesucher zu. Es ist die «Persische Christliche Gemeinde Schweiz» die sich trifft, bestehend aus Muslimen und zum christlichen Glauben Konvertierte aus dem Iran und Afghanistan.

Austauschen und gegenseitig unterstützen

Am Nachmittag feiern die Besucher, die jeweils aus der ganzen Schweiz anreisen, einen zweistündigen Gottesdienst in Farsi, ihrer Muttersprache. Sie lauschen der Predigt von Pastor Farhad Larimi, der die Gemeinde vor zehn Jahren mit Glaubensbrüdern gegründet hatte. Mit seiner Ehefrau und zwei Kindern lebt Farhad Larimi in Chur und ist in seiner Gemeinde zu einem fünfzig Prozent Pensum angestellt.

Viele Sorgen seiner Schäfchen kennt Larimi aus eigener Erfahrung, kam er doch vor elf Jahren nach Zwischenstationen in Griechenland und der Türkei als Asylsuchender aus Glaubensgründen in die Schweiz. Er weiss, wie es zum Beispiel jenen Menschen zu Mute ist, die sich im Asylverfahren befinden und einer unsicheren Zukunft entgegenblicken. Wie hoch die Anerkennungsquote unter den Konvertiten ist, kann Larimi nicht sagen.

«Ich verstehe mich als Seelsorger für meine Landsleute und ich will ihnen mit ganzer Kraft auf diese Weise beistehen,»Farhad Larimi

«Ich verstehe mich als Seelsorger für meine Landsleute und ich will ihnen mit ganzer Kraft auf diese Weise beistehen», erklärt er mit fester Stimme. Diese Belange seien ihm wichtig. Die Menschen finden ihn meist über die sozialen Netzwerke, wo er aktiv für den Glauben an Jesus Christus einsteht. Seine Botschaft fällt offenbar auf fruchtbaren Boden, nach eigenen Angaben hat Larimi bereits 400 Menschen christlich getauft.

Wichtig ist der persönliche Kontakt untereinander. «Das gemeinsame Essen nimmt einen hohen Stellenwert in unserem Gemeindeleben ein», erklärt der Pastor. «Wir sind eine grosse Familie.» Die Menschen würden ich gegenseitig stärken und «ein bisschen Heimat tanken».

Zahlenmässig stärkste Gemeinde im Neubrunnen

In der iranischen Diaspora ist der 45-Jährige eine bekannte Persönlichkeit. Er pflegt auch regen Austausch mit anderen persischen Gemeinden in Europa. «Die tolle Infrastruktur, die wir im Gemeindezentrum Neubrunnen vorfinden schätzen wir ausserordentlich», sagt Farhad Larimi. In der Tat, ist die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ein Pluspunkt, Parkplätze stehen zur Verfügung und im Haus selber gibt es nebst dem Gemeindesaal etliche Spiel- und Arbeitszimmer. Die Küche rundet das Gesamtpaket ab.

Besitzer des geräumigen Hauses ist die Pfingstgemeinde Kloten. Wenn sich am Sonntagvormittag die Gläubigen der Pfingstgemeinde treffen, sind sie zahlenmässig eine Minderheit der vier Gemeinden, die das Gebäude nutzen. Denn während der Wintermonaten ist auch die «Zigeunermission Leben und Licht», die sich tatsächlich so nennt, eingemietet. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaft aus Schweizer Jenischen, Sinti und Roma. Im Sommer sind die Fahrenden dann unterwegs und feiern ihre Gottesdienste an den jeweiligen Standorten. Eine Gemeinschaft aus tamilischen Gläubigen nutzt die Räume ebenfalls.

Jede Gemeindehat ihre eigene DNA

Der Aussage, sie seien eine grosse Familie, schliesst sich auch Martin Brun, von der Pfingstgemeinde Kloten an. «Jede Gemeinde hat ihre eigene DNA und ihre Mitglieder unterschiedliche kulturelle Hintergründe: Persisch, Tamilisch, Jenisch und Schweizerisch», sagt Brun. «Dies erleben wir als bereichernd und herausfordernd zugleich.» Was alle verbinde, sei der Glaube an Jesus Christus. Alle respektierten das unterschiedliche Ausleben des Glaubens und der Kultur des anderen. Zum gesellschaftlichen Auftrag der Pfingstgemeinde Kloten gehört auch, dass sie die vier Wohnungen, die zum Gebäude gehören, an sozial Benachteiligte vermietet. Ausserdem befindet sich im Haus eine Abgabestelle vom «Tischlein deck dich».

(Zürcher Unterländer)