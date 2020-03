Restaurant Hochwacht auf der Lägern öffnet im Mai

Endlich können Wanderer und Bikerinnen auf der Lägern wieder einkehren und bei Speis und Trank verschnaufen: Das Bergrestaurant Hochwacht wird am Freitag, 8. Mai, den Betrieb aufnehmen. Richtig gefeiert wird die Eröffnung des beliebten Ausflugsziels dann an Auffahrt, am Donnerstag, 21. Mai.

Pächter sind aus der Region

Lange Zeit war unklar, wer das Bergrestaurant nach seiner Wiedereröffnung führen wird. Die Anforderung an die künftigen Pächter sind hoch, denn sie müssen mit einem Ansturm an Gästen an einem sonnigen Wochenende ebenso wie mit einer wetterbedingten Flaute umgehen können. Zudem besteht eine Wohnsitzpflicht: Wirte oder Angestellte müssen zwingend vor Ort wohnen.

Nun sind die neuen Pächter bekannt: Es sind Irene Bolliger und Urs Fankhauser aus Fislisbach (AG), die mit der Bolliger Gastro GmbH ein Gastrounternehmen mit Sitz in Regensberg führen. Sie bieten in der «Hochwacht» einfache Gerichte aus regionalen Produkten an. Für vorangemeldete Gruppen werden sie Menüs auch individuell zusammenstellen. Zwei separate Räume eigenen sich besonders gut für Feiern oder sonstige Anlässe: die geschichtsträchtige Hoferstube und die neue Wehntalerstube.

«Mit der lang ersehnten Wiedereröffnung werden Bolliger und Fankhauser das Erlebnis Hochwacht für Spaziergänger, Gratwanderinnen und Biker neu aufleben lassen», schreibt die Besitzerin der Hochwacht, Sibylle Hauser aus Niederweningen, in einer Mitteilung. Vor Beginn der Bauarbeiten habe man den Vertrag mit dem damaligen Pächter einvernehmlich aufgelöst, hält sie weiter fest.

Arbeiten verzögerten sich

Der Wiederöffnung geht eine vierjährige Umbauphase und Komplettsanierung voraus, während der das Restaurant geschlossen war. Der Zürcher Architekt Johannes Leibundgut hat den Umbau geplant: Dabei hat er den denkmalgeschützten Turm von 1895 als Kernstück der Hochwacht wieder in den Vordergrund gerückt. So ist Raum für eine grosszügige Gartenwirtschaft entstanden. Das Restaurantgebäude um den Turm ist ein komplett modernisierter und neu ausgestatteter Holzbau. Dieser punktet nicht nur optisch, sondern auch beim Umweltschutz: Denn der Strom für den Betrieb wird mittels Solarpanels vor Ort erzeugt.

Die Bauarbeiten haben sich mehrmals verzögert. Beim Abbruch der alten Gebäude stellte sich heraus, dass der schützenswerte Turm einsturzgefährdet war. Somit haben sich die Sanierungsarbeiten punkto Lage auf dem Lägerngrat und punkto Bausubstanz der alten Gebäude als äusserst herausfordernd erwiesen.

www.laegern-hochwacht.ch