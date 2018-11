Riegel gegen Fremdparkierer

«Parkieren ist ein emotionales Thema», leitet Gemeindepräsident Roger Götz ein, als er den rund 30 anwesenden Bewohnern der Gemeinde Höri das neue Parkierungkonzept vorstellt. «Jeder hat eine andere Meinung, wie man das lösen kann». Damit reagiert die Gemeinde auf vermehrte Beschwerden seitens der Bevölkerung. Das Ziel ist einfach: Dauer- und Fremdparkieren auf öffentlichem Parkraum soll drastisch eingeschränkt werden, damit diese Plätze von Kunden und den Bewohnern Höris genutzt werden können.

Das Konzept wurde bei einer Vorprüfung durch die Kantonspolizei bereits angenommen. An der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember wird die nächste Hürde in Angriff genommen. Dann entscheiden die Stimmbürger von Höri, ob das neue Parkierungskonzept durchgesetzt werden soll.

Mit Parkkarten regeln

Der öffentliche Parkraum der Gemeinde Höri wird gegenwärtig nicht bewirtschaftet. Die unbeschränkt nutzbaren weissen Parkplätze werden zum Ärger von Anwohnern tagsüber oft von Fremd- und Dauerparkierenden belegt. Mit den neuen Änderungen, die bis Juli 2019 in Kraft treten sollen, wäre das Parkieren in Höri gebührenpflichtig. Die Ortsteile Endhöri und Oberhöri sollen so durch Parkkarten geregelt werden. Bis zu vier Stunden kann man sein Fahrzeug gratis abstellen, für unbeschränktes Parkieren fallen jedoch Kosten an.

Die Bewohner Höris sind dabei klar bevorzugt: Sie dürfen Monatskarten zum Preis von 40 Franken oder Jahreskarten für 450 Franken beziehen. Fremde müssen sich mit den Tageskarten für 5 Franken begnügen. Zudem werden bei den Parkierungsanlagen Höriberg und bei der Entsorgungsstelle an der Feldwiesenstrasse Parkuhren aufgestellt. Die erste Stunde ist gratis, jede weitere Stunde kostet dann 1 Franken. So sollen auch die bestehenden Nachtparkgebühren gänzlich wegfallen.

«Wir wollten ein leicht verständliches System und die Nachtparkgebühren waren mit dem neuen Konzept nicht mehr kompatibel», erklärt Projektleiter Fabio Trussardi. Die Umsetzung des Parkkartensystems und die Installation der Signale und Parkuhren sollen Höri 50 000 Franken Kosten. Mit den Einnahmen aus Gebühren und Bussen prognostiziert Götz ein jährliches Plus von 20 000 Franken.

Besitzer wissen oft nichts

Fremdparkieren ist seit einigen Jahren ein Problem in Höri. Wie auch andere Gemeinden um den Flughafen Zürich, leidet Höri vor allem unter dem Valet-Parking. Wegen der hohen Parkkosten am Flughafen, greifen viele Reisende auf das Angebot von Valet-Parking-Anbietern. In der Regel stellen diese die Fahrzeuge auf privaten Plätzen ab, oft passiert es, dass die Autos aber auf öffentlichen Parkplätzen der Nachbargemeinden landen, meist ohne das Wissen oder Einverständnis der Besitzer.

Andere Gemeinden haben bereits mit neuen Parkierungskonzepten reagiert. In Niederglatt trat Anfang dieses Jahres ein ähnliches Konzept in Kraft. «Die Situation hat sich ein bisschen gelockert, ist aber noch lange nicht gelöst», sagt Götz. Unter den Anwesenden machten sich Zweifel breit, ob die Massnahmen in Höri weitreichend genug sind. Die Projektleiter haben dieses Vorgehen jedoch bewusst gewählt: «Wir wollten möglichst viele Probleme auf einfachster Weise lösen», sagt Trussardi. «Uns war dabei besonders wichtig, dass für die Bewohner kein unzumutbarer Mehraufwand entsteht.»

(Zürcher Unterländer)