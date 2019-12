Riegelhäuser könnten im Buchser Dorfkern verschwinden

Obschon in Buchs weiterhin weder Hochhäuser oder Einkaufszentren erlaubt sind, erhalten die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer doch mehr Spielraum für ihre künftigen Bauprojekte. So sieht es zumindest die revidierte Bau- und Zonenordnung (BZO) vor, die Gemeinderat und Raumplaner am Dienstagabend den rund 40 Interessierten im Gemeindesaal vorgestellten.

Gelockerte Vorschriften

Wer zum Beispiel sein Wohnhaus am Hang durch ein neues ersetzen will, muss nicht mehr zwingend ein Einfamilienhaus erstellen. Der Passus sei überholt, gab Michael Camenzind vom Planungsbüro Suter, von Känel, Wild zu bedenken. «Diese Wohnform ist ohnehin nicht mehr zeitgemäss», doppelte er nach.

Grössere Mehrfamilienhäuser sind am Hang aber weiterhin nicht erlaubt. Diese sind in den Bauzonen südlich des Dorfkerns zu finden. Links und rechts der Kantonsstrasse durchs Furttal soll eine massvolle Verdichtung möglich sein. Weil dort etliche Wohnblöcke aus den 1960er- und 1970er-Jahren stammen und in absehbarer Zeit saniert oder ersetzt werden müssen, sollen dort grössere Bauten als die heutigen erlaubt sein. Wie Camenzind erklärt, würden die Gebäude dadurch nicht höher als die bestehenden. Weil anstelle der Dachgeschosse aber Vollgeschosse möglich wären, bringt das eine höhere Ausnützung.

Schönere Plätze und Wege

Mit dieser Änderung werden den Liegenschaftsbesitzern zwar höhere Einnahmen in Aussicht gestellt, gleichzeitig verpflichtet man sie, qualitativ hochwertige Freiflächen zu schaffen. Das heisst: Plätze, wo man sich gerne aufhält, offene Durchgänge zwischen den Gebäuden und schöne Grünanlagen. Als Beispiel nennt Camenzind die Meierwiesenstrasse mit ihren älteren Wohnblöcken. Dort könnte man die heutigen Strassenräume zu einer attraktiven Begegnungszone umgestalten, wobei da die Gemeinde gefragt sei, wie Camenzind sagt. Zwingend seien die Sonderbauvorschriften allerdings nicht: Bauen nach alter Vorschrift sei in dieser Zone weiterhin möglich.

Grünflächen erhalten

Auch im Dorfkern mit den schmucken Riegelhäusern will man Spielraum eröffnen für zeitgemässe Bauten. Das heisst: Wird ein Haus abgebrochen, muss eines mit demselben Volumen erstellt werden, aber nicht unbedingt ein Riegelhaus. «Da braucht es eine hohe Sorgfalt, um das Ortsbild zu erhalten», räumte er ein. Von den gelockerten Vorschriften ausgenommen sind natürlich alle unter Schutz stehenden Gebäude. Neu gelten auch alle Brunnen und Grünflächen in der Kernzone als geschützte Standorte, die nicht überbaut werden dürfen.

Grosse Pläne hegt der Gemeinderat für das Gebiet zwischen dem alten Bahnhof und dem heutigen Werkhof. Diesen würde er am liebsten ins Industriegebiet verlegen, nur hat das Stimmvolk ein entsprechendes Projekt unlängst abgelehnt. Um auf dem Areal dereinst Wohnungen erstellen zu können, will er die Planung vorantreiben und hat eine Gestaltungsplanpflicht mit eigenen Spielregeln für das Areal eingeführt. Eine solche gilt neu auch für das Gebiet um den Bahnhof Buchs-Dällikon.

Die neue BZO liegt ab dem 17. Januar zur Einsicht auf und die Bevölkerung kann während zwei Monaten ihre Anliegen einbringen. Läuft alles reibungslos, wird die Gemeindeversammlung im September oder Dezember 2020 darüber abstimmen.