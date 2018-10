Rind nicht von Qualen erlöst – Tierarzt steht vor Gericht

Im vergangenen Jahr — zwei Tage vor Heiligabend — bemerkte ein Unterländer Bauer, dass eines seiner Rinder schwer verletzt auf dem Boden lag. Das Tier war zu hochträchtig. Der Bauer entschied sich, einen Tierarzt aufzubieten. Der stellte fest, dass das Rind nicht von sich aus aufstehen konnte. Seine Diagnose: Becken- oder Oberschenkelbruch.

Nicht mehr transportfähig

Trotz der schweren Verletzungen schätzte der Beschuldigte das Tier als transportfähig ein, heisst es in der Anklageschrift. In der Folge wurde das Rind mittels eines Krans in einen Viehanhänger gehievt. Vom Hof wurde es lebend zur Krankschlachtung nach Glattfelden gebracht. Die Fahrt dauerte rund 25 Minuten. «Dadurch musste das Rind erhebliche Ängste und Schmerzen aushalten», schreibt der Staatsanwalt. Bei der anschliessenden Fleischuntersuchung wurden Einblutungen im Bereich des Beckens und der Oberschenkelmuskulatur festgestellt. Ausserdem befanden sich Knochensplitter in der Hüftgelenkspfanne und der Oberschenkelkopf war nicht mehr auffindbar. Für den Staatsanwalt ist deshalb klar: «Der Tierarzt musste davon ausgehen, dass das schwer verletzte Tier nicht mehr transportfähig war.»

Hohe Geldstrafe gefordert

An Erfahrung mangelte es dem Tierarzt nicht. Er übt den Beruf seit 40 Jahren aus. Die Anklage geht davon aus, dass das Ziel des Beschuldigten war, dem ungeborenen Kalb das Leben zu retten und die Verwertung des Fleisches zu gewährleisten. «Hierzu standen andere Massnahmen zur Verfügung, die dem verletzten Rind Schmerzen erspart hätten.» Heisst: Fachgerechtes Betäuben und Entbluten auf dem Hof sowie ein Kaiserschnitt, um das Kalb zu bergen. Erst danach hätte der Tierarzt das Rind zum nächsten Schlachtlokal bringen dürfen.

Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland fordert nun beim Bezirksgericht Bülach einen Schuldspruch wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Tierquälerei. Der 62-jährige Beschuldigte soll mit einer bedingten Geldstrafe von 15 000 Franken sowie mit einer Busse von 3500 Franken bestraft werden. Der Bauer gilt als Zeuge, wurde aber selbst nicht angeklagt. Bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt gilt die Unschuldsvermutung.

«Schwierig einzuschätzen»

Das verletzte Rind wurde letztlich im Schlachthaus in Glattfelden geschlachtet und das Kalb per Kaiserschnitt geborgen. Marcel Meier, der dort als Kundenmetzger arbeitet, war damals nicht anwesend. «Mein Kollege hat die Schlachtung durchgeführt.» Das Veterinäramt des Kantons Zürich bekam jedoch Wind vom Transport des schwer verletzten Tieres und zeigte den Tierarzt an. Marcel Meier, der auf seinem Hof ebenfalls Kälbchen züchtet, sagt: «Eigentlich ist es schon die Regel, dass wir transportunfähige Tiere direkt auf dem Hof schlachten.» Doch manchmal sei es schwierig abzuschätzen, ob dem Tier der Weg zum nächstgelegenen Schlachthaus wirklich nicht mehr zumutbar ist. «Es kommt auch darauf an, wie man es transportiert. Vielleicht kann ein verletztes Tier ganz sanft angehoben werden, sodass die Schmerzen nicht enorm gross sind.»

Wäre das Rind im vorliegenden Fall auf dem Hof geschlachtet worden, hätte man das Fleisch laut Kundenmetzger Marcel Meier aus Hygienegründen wohl nicht mehr verarbeiten können. «Das Kalb hätte zwar dennoch geborgen werden können, das Muttertier wäre aber sozusagen verloren gewesen.» Deshalb müssen sich Bauer und Tierarzt auch den Vorwurf der Geldgier gefallen lassen. (Zürcher Unterländer)