Rindlisbachers auf der Comedy-Bühne

Er hat 35 Jahre Bühnenerfahrung, sie noch gar keine. Doch was die zwei gemeinsam haben ist ihren Humor. Zusammen gehen Vater und Tochter seit vergangenem März mit dem Comedy Programm «Oh NEIN Papa!» auf Schweizer Tournee. Dabei machen s’Rindlisbachers auch Halt in Kloten und werden diesen Freitagabend im Stadtsaal Schluefweg um 20 Uhr ihr neues Programm präsentieren.

Ob mit «Schmirinski’s» oder mit «Edelmais», René Rindlisbacher brachte mit seinem für ihn typischen Humor die Leute stets zum Lachen. Nun nimmt er ein weiteres Projekt zusammen mit seiner Tochter Laura in Angriff. Diese wird als seine neue Bühnenpartnerin aufdecken, wo Papas Schwächen liegen. Dabei macht René Rindlisbacher es seiner Tochter nicht allzu leicht und zeigt den Zuschauern, dass Töchter durchaus nicht nur Papas Lieblinge sind.

«Oh NEIN Papa!» ist eine witzige Konfrontation zwischen Geschlechtern und Generationen. Bei Réne Rindlisbachers bekannt bissiger Art sind Spannungen vorprogrammiert. Auch altbekannte Bühnenfiguren wie Alfonso oder Bruno Waldvogel werden dabei nicht fehlen. Sie sorgen dafür, dass es neben den humorvollen, familiären Differenzen sehr viel zu lachen gibt.

Sofort zugesagt

Als ihr Vater sie fragte, ob sie seine neuen Bühnenpartnerin sein möchte, habe sie sofort ja gesagt und dann ihre Stelle im Büro gekündigt, wie Laura Rindlisbacher gegenüber «SRF reporter» erzählte. Dass sie einmal auf der Bühne anzutreffen sein wird, war schon früh klar. Denn die 25-jährige stand immer gerne im Mittelpunkt und spielte als Kind und Jugendliche Theater. Sie habe es immer interessant gefunden, wenn ihr Papa für ein Programm übte. Für ihren gemeinsamen Auftritt haben die beiden neun Monate lang hingearbeitet. In ihrem Heimatort Affoltern am Albis feierten sie dann am 16. März im Kasinosaal mit 650 Zuschauern Premiere. So viele Leute werden auch kommenden Freitagabend in Kloten erwartet. Veranstalter Martin Lüthy rechnet mit über 600 Besuchern.