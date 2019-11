Roboter erobern das Klassenzimmer

Ob Roboterautos, Lasershows oder Kaugummiautomaten, mit der prozessorgesteuerten Lernumgebung (PGLU) lassen sich ganz einfach technische Geräte bauen. Diese wurde von Rolf Beck, Werklehrer an der Volksschule Baden, entwickelt, um Projekte im Technischen Gestalten verwirklichen zu können.

Seit bald drei Jahren nutzt Bruno Rutishauser die PGLU in seinem Unterricht an der Sekundarschule Embrach. Die Schule wurde aufgrund des Projektes zusammen mit der Volksschule Baden von Spotlight Schweiz unter den zehn überzeugendsten Schweizer Projekten mit Vorbildcharakter ausgewählt. Dabei erhielten sie 120000 Franken Unterstützungsgelder. «Das Geld investieren wir in die Weiterentwicklung des Projektes, sodass auch andere Schulen die PGLU anwenden können», sagt Rutishauser.

Roboter programmieren

Der Werklehrer und Zuständige für Medien und Informatik ist von der Entwicklung immer noch begeistert und entwickelt zusammen mit Beck das Unterrichtsprojekt immer weiter. «Das Zusammenspiel von der handwerklichen, praktischen Arbeit und dem direkten Wechsel zum Programmieren ist für mich als Lehrperson entscheidend», sagt Rutishauser.

An eine PGLU-Platine können Sensoren, Fühler, Lampen und vieles mehr angeschlossen werden. Mit dem Editor-Programm programmieren die Schülerinnen und Schüler ihre Geräte, indem sie farbige Bausteine mit einem Fingerwisch zusammenfügen. Ein Projekt verfügt immer über einen analogen und einen digitalen Teil. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selber, wie viel analog und wie viel digital sie machen wollen.

Dabei lernen die 12- bis 16-Jährigen die Grundprinzipien der Hardware-Informatik und den Einsatz von Sensoren kennen. «Die Schülerinnen und Schüler können sich selbstständig einarbeiten, ohne dass die Lehrperson alles verstehen muss», sagt Rutishauser. Im Ganzen sind es 100 Schulen, die das PGLU-Projekt im Werkunterricht nutzen. «Das Ziel dieses Projektes ist es, das herkömmliche Handwerk mit modernen Technologien zu kombinieren», sagt Rutishauser.