Rohfassung als gefeierte Hauptprobe

Tamara und KayCee, zwei Schauspieler, sind in einer Garage im nasskalten Liverpool gelandet. Schon seit Monaten sind sie auf der ganzen Welt unterwegs, ohne grossartigen Erfolg. Das Geld wird knapp. Sie wissen nicht, ob sie wieder nach Hause oder weiterhin an ihrer Karriere basteln sollen. So beginnt das Theaterstück «Liverpool». Mindestens an diesem Abend.

Denn die Première ist erst im November. Mitten in den Vorbereitungen zu ihrem neuen Stück wagten sich Marina Blumenthal und Kim Emanuel Stadelmann trotzdem bereits vors Publikum. Im kleinen und intimen Rittersaal in Eglisau finden zwei Dutzend Gäste Platz. Im Gegensatz zu einer Theaterbühne ist so keine Distanz zu den Schauspielern vorhanden.

Bei der Rohfassung sind die Timinigs vielleicht noch falsch. Der Regisseur wird die Darbietung unterbrechen. Es ist ein sogenanntes «Try out», ein Ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Zu Beginn ist man im Publikum noch ein wenig orientierungslos. Aber nach wenigen Minuten fiebern die Zusehenden mit den Darstellern mit. Deren Energie überträgt sich.

In der Einleitung erklärte Regisseur Albi Brunner: «Sie sehen unsere Arbeit als Theaterschaffende. Wie erarbeitet man ein selber geschriebenes Stück? Wie kommt das an? Die Schauspieler sind eigentlich viel zu nahe.» Gerade das aber kommt beim Publikum an diesem Abend sehr gut an.

Zugabe schon mitten im Stück

Tamara alias Marina Blumenthal berührt mit ihrer sehr expressiven, komödiantischen Mimik. Kim Emanuel Stadelmann alias KayCee überzeugt ebenfalls mit ganzem Körpereinsatz. Zwischendurch gibt Albi Brunner ein paar wenige Hinweise: hier in bisschen mehr davon, dort weniger hiervon. Der Film beziehungsweise das Stück wird quasi ein wenig zurückgespult. Die Schauspieler setzen wieder ein, in einer Variante, die schon wieder besser ist als die erste. Beim Beatboxen müssen die beiden sogar mitten im Stück eine Szene wiederholen, weil das Publikum derart begeistert ist und nach einer Wiederholung verlangt.

Die Geschichte geht weiter. Anrufe von und bei den Eltern erreichen die Protagonisten. Selbstzweifel kommen auf. Aber: «We are the Champions!» motivieren sich die beiden gegenseitig, fassen wieder Mut und setzen zu neuen Höhenflügen an. «Britain’s got talent», die englische Casting-Show ist ihr Ziel. Sie singen einen Song im Duett. Als Zuschauer fiebert man mit und möchte so gerne, dass den beiden der Durchbruch gelingen möge.

Es waren nur Fragmente aus der Geschichte. Der Schluss wird noch nicht verraten. Dafür muss man an die Première gehen. Aber es soll eine Hommage an die Freundschaft werden. Soviel geben die Schauspieler und der Regisseur preis.

Die Präsentation ist zu Ende. Das Publikum geht noch nicht nach Hause. Jetzt beginnt ein konstruktiver und bereichernder Dialog zwischen Schauspielern, Regisseur und Publikum. Dieses ist sich grundsätzlich einig und begeistert. Eine Zuschauerin meint spontan: «Ich hab sie gern bekommen». Matthias Nauer aus Eglisau sagt: «Ich bewundere die Schauspieler, wie positiv und wie schnell sie das Feedback aufgenommen haben. Auch der Respekt gegenüber dem Regisseur war deutlich zu spüren.»

Blumenthal und Stadelmann haben ihre Ausbildung bei Albi Brunner an seiner Comart-Schule absolviert. Ein gegenseitiges Kennen und Vertrauen ist klar vorhanden. «Mir sind die Haare zu Berge gestanden, so emotional war das. Der Gesang war sehr bereichernd», meint Ruth Mattich, ebenfalls aus Eglisau. Die Flyer für das Kleintheaterfestival in Volketswil, bei dem im November die Première sein wird, nehmen alle gerne mit.

Albi Brunner hat schon erwartet, dass es so positiv läuft. Er glaubt an seine Schauspieler. «Ich bin dem lateinischen Theater, der Commedia dell’arte verpflichtet. Mir ist das Herz, die Körperlichkeit, die Emotionen wichtig, nicht nur der Verstand. Es ist schön, wenn Menschen nach wie vor ein solches Wagnis eingehen und den Beruf des Künstlers, des Schauspielers ergreifen. Das ist für mich auch eine Verantwortung, die ich eingehe.»

