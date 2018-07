Rohrbruch: 100 000 Liter Wasser auf Hauptstrasse

Es mutet einem Déjà Vu an: Am Mittwoch letzte Woche liefen bei einem Wasserrohrbruch an der Klotenerstrasse in Bassersdorf wieder rund 100 000 Liter Wasser aus. Dasselbe Spiel zwei Wochen früher, auf derselben Strasse und nur hundert Meter weiter westlich. Die Rissstelle wurde repariert und die Strasse war am Morgen darauf wieder befahrbar.

Im Gegensatz zum ersten Vorfall wurden unter dem zweiten geborsteten Rohr hölzerne Unterlagenklötze gefunden – ein inzwischen bekanntes Übel. «Die Klötze lassen die Leitungen vorzeitig rosten», erklärt Michael Nauer, Bereichsleiter Tiefbau und Unterhalt in Bassersdorf. Die Korrision erhöht die Gefahr eines Rohrbruchs.

Gemeinsam haben die beiden Rohrbrüche nicht nur die darüberliegende Hauptverkehrsachse, sondern auch ein kurzzeitiges Nachspiel: Die gegenüberliegende Strassenseite ist durch die grossen Wassermengen unterspühlt, was zu Verformungen der Strasse führen kann. Der Belag neben der ersten Bruchstelle wurde Ende letzter Woche bereits erneuert. Währenddessen kamen Abschrankungen und ein Lichtsignal zum Einsatz, die aber bereits wieder abmontiert sind.

Dasselbe wird an der zweiten Bruchstelle demnächst auch geschehen. «Hier liegt der Belag aktuell etwa zwei Zentimeter weiter oben als üblich – das zeigt, dass es in der Fundationsschicht durch die Wassermassen zu Materialverschiebungen gekommen ist», erklärt Nauer.

Sanierung erst in einem Jahr

Die Gemeinde hat das Risiko erkannt und will die Leitungen vorzeitig ersetzen. Voraussichtlich kann sie dies aber erst in den Sommerferien 2019. Aufgrund der starken Verkehrsbelastung auf jener Achse erlaubt der Kanton erst dann einen baulichen Eingriff (Ausgabe vom 20. Juli). Nauer bestätigt, dass die Planung diesbezüglich läuft. (Zürcher Unterländer)