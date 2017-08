Rotmilane kennen ihre Fütterungsplätze

Elegant kreisen die grossen Greifvögel mit ihrer markanten Silhouette, dem rostroten Gefieder und dem gegabelten Schwanz am Himmel. Manchmal ist es nur einer, manchmal sind es gleich mehrere auf einmal. Mit scharfem Blick scannen sie den Boden nach Fressbarem. Rotmilane sind Opportunisten. Sie vertilgen von Mäusen über Regenwürmern und Aas bis Küchenabfälle alles.

Hier, im Neeracherried, scheinen sie besonders häufig vorzukommen. Wer im Ried unterwegs ist, sieht sie oft. Einige sitzen sogar dicht neben der Strasse im Feld und scheinen wie Katzen zu mausen. Andere wehren sich in der Luft gegen ihre Fresskonkurrenten, die Krähen, und liefern sich mit ihnen halsbrecherische Luftkämpfe.

Der Rotmilan fasziniert, wie viele Raubvögel. In der Schweiz ist er nach dem Bartgeier und Steinadler der drittgrösste einheimische Greifvogel. Kein Wunder, wollen seine Fans ihn da so nah wie möglich beobachten. Stefan Heller vom BirdLife-Naturzentrum Neeracherried weiss, dass die Vögel deshalb mit Futter angelockt werden – und zwar zu jeder Jahreszeit. Es geht also Vielen nicht nur darum, diesen eleganten Rauvögeln zu helfen, über einen strengen Winter hinweg zu kommen.

Besonders in den warmen Jahreszeiten häufen sich nicht nur bei ihm, sondern auch der Gemeindeverwaltung Neerach die Anrufe bezüglich der Fütterung von Rotmilanen. Die Verwaltung sah sich nun mit Heller veranlasst, ihre Einwohner besser über die Lebensweise und Verbreitung dieser Vögel aufzuklären. Nicht zuletzt mit dem Hintergedanken, den einen oder anderen von der Fütterung abhalten zu können.

150 Kilogramm Fleisch

«Wir wissen heute, dass es im erweiterten Einzugsgebiet um Neerach über 30 Personen gibt, die in einem strengen Winter diese Vögel füttern», gibt Stefan Heller dem «ZU» Auskunft. Diese Zahl sei einer Studentin zu verdanken, die in ihrer Masterarbeit untersuchte, wo und von wem die Rotmilane im Winter gefüttert werden und auch wieviel Fleisch sie bekommen. Letzteres ist eine ganz schöne Menge. «150 Kilogramm pro Woche», sagt der Leiter des Naturzentrums.

Er kann nur vermuten, weshalb einzelne Leute diese Greifvögel auch im Sommer füttern: «Vermutlich ist es der gleiche Effekt wie die Meise mit dem Meisenhäuschen: Es ist einfach extrem spannend, die Natur so nah zu erleben.»

Mit einer Flügelspannweite von bis zu 1.65 Metern sind Rotmilane tatsächlich imposante Vögel. Alleine in der Umgebung des Neeracherrieds überwintern jeweils rund 200 Exemplare, verteilt auf 12 Gemeinden. Das weiss Stefan Heller deshalb so genau, weil 15 Helfer des Naturzentrums die Vögel jeden Winter zweimal zählen. «Rund um die Lägern gibt es mehrere bekannte Schlafplätze. » Rotmilane seien Kulturlandfolger, weshalb sie sich hier im Unterland auch so wohl fühlten.

Wenn auch er selbst durchaus Bewunderung für diesen Raubvogel hegt, ist für ihn die Fütterung, wie er sagt, ein zweischneidiges Schwert. Nicht dass es den Vögel schaden würde, solange man einwandfreies Muskelfleisch verfüttert. Problematisch findet er aber, dass man damit bei ihnen eine Abhängigkeit schafft. Rotmilane seien intelligente Vögel. Sie würden sich die Futterzeiten merken. «Am Ende sind und bleiben es aber Wildtiere».

Überlebensrate ist höher

Die gleiche Haltung hat auch Adrian Aebischer. Der Rotmilan-Experte aus Freiburg hat ein Buch über die Vögel herausgegeben und hilft der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach gerade bei einer ihrer Feldstudien. Die Ornithologen wollen herausfinden, weshalb sich Rotmilane im Gegensatz zu anderen Regionen in Europa hierzulande so wohl fühlen. Nirgends sonst in Westeuropa ist deren Dichte so hoch wie im Mittelland der Schweiz. Ein Thema dabei ist auch die Zufütterung. Zahlen der Auswertung seien noch nicht bekannt, sagt Aebischer. «Man weiss aber, dass dadurch die Überlebensrate höher ist.»

Nun gibt es Vögel wie Krähen, die durch Zufütterung jeglichen Respekt vor dem Menschen verlieren und sogar aggressiv werden. Für Rotmilane gelte das nicht, sagt Aebischer. «Sie können aber ihre Scheu vor dem Menschen verlieren und auch mal ein Steak vom Grill stibitzen.» Aggressiv würden sie nicht. Und wenn tatsächlich mal ein Scheinangriff auf einen Jogger oder Velofahrer passiere, sei das mehr, weil Elternvögel ihre flügge gewordenen, auf dem Boden sitzenden, Jungen verteidigen. Für Leute, die ihn fragen, ob das Füttern den Rotmilanen schade, hat er folgende Antwort: «Wenn sie gefüttert werden, ist das nicht schlecht, wenn sich nicht gefüttert werden, auch nicht.» (Zürcher Unterländer)