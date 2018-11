Rücktritt an der Gemeindeversammlung angekündigt

Einstimmigkeit herrschte bei der Verabschiedung des Budgets 2019 und der Genehmigung eines Zusammenarbeitsvertrages zwischen den politischen Gemeinden Rorbas und Freienstein-Teufen über den gemeinsamen Betrieb eines Werkhofs in Rorbas. 43 Stimmberechtigte (2,7 Prozent) sprachen damit dem Gemeinderat in beiden Geschäften ihr Vertrauen aus.Für das Jahr 2019 sieht die Erfolgsrechnung einen Aufwand von rund 12,2 Millionen Franken und einen Ertrag von rund 11,9 Millionen Franken vor.

Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von rund 300 000 Franken. Gemeinderat Stephan Strässle erläuterte kurz vor der Abstimmung über den Zusammenarbeitsvertrag zwischen den politischen Gemeinden Rorbas und Freienstein-Teufen die Einzelheiten. So sei geregelt, dass das Grundstück und alle Gebäude im Alleineigentum der Gemeinde Rorbas bleiben. Baubeginn für die Sanierung des bestehenden Werkhofs und den Neubau der Fahrzeugeinstellhalle sei für Oktober 2019 vorgesehen. Zu allfälligen Fusionsgedanken, die kürzlich seitens Freienstein-Teufens ins Spiel gebracht worden sind, betonte Vize-Gemeindepräsidentin Barbara Grüter in ihrer Zusatznote, dass der Gemeinderat erst dann aktiv werde, wenn aus der Bevölkerung «deutliche Signale» kämen.

Aus gesundheitlichen Gründen

An der Veranstaltung im Steigwiessaal musste Vize-Gemeindepräsidentin Barbara Grüter für ihren Vorgesetzten Hans Ulrich Büchi die Gesprächsleitung übernehmen. Dieser hatte kurz vor Beginn in einer sehr emotionalen Ansprache erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten wird.

Zum Ende der Versammlung gab es noch weitere Informationen aus dem Dorf: Weil der Volg den Entsorgungsstandplatz gekündet hat, schwebt Gemeinderat Stephan Grässle ein neuer Standort vis-à-vis der Kläranlage vor. Er sei offen für andere Lösungen und warf die Frage in den Raum, ob jemand dafür ein Stück Land zur Verfügung stellen wolle. Am Schluss informierte Michél Huber, Vorsteher Soziales, über «leicht weniger Sozialfälle» und die Schwierigkeit, Prognosen zu stellen. So werde in einer Familie, die Sozialhilfe beziehe, ein 18-Jähriger neu als Einzelperson statistisch aufgenommen, was aber nicht zu mehr Kosten führe, aber eben zu mehr Fällen.

(Zürcher Unterländer)