Rümlang braucht einen neuen Gemeindepräsidenten

Nun ist die Katze aus dem Sack: Nach 16 Jahren als Mitglied des Gemeinderates, davon 12 Jahre als Gemeindepräsident, wird Thomas Hardegger (SP) zu den Neuwahlen im April nicht mehr antreten. Alle anderen bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte – Michaela Oberli (SVP), Rosita Buchli (SVP), Corinne Lee (SP), Nadja Giuliani (EVP), Peter Meier (SVP) und Roland Niesper (SP) – stellen sich für eine weitere Legislatur zur Wahl. Dies haben die Mitglieder des Gemeinderates an einer internen Diskussion besprochen – und nun in einer Medienmitteilung verlauten lassen.

Zu früh für Präsidiumskandidaten

Bei Hardeggers letzter Wiederwahl im Frühling 2014 präsentierten sich keine Gegenkandidaten. Doch am kommenden 15. April, wenn das Präsidium neu besetzt werden muss, dürfte es dann spannend werden – auch wenn eine Umfrage unter den Dorfparteien und bisherigen Gemeinderäten ergeben hat, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine möglichen Präsidentschaftskandidaten oder -kandidatinnen genannt werden.

«Wenn der Sitz frei wird, werden wir bestimmt antreten», sagt SVP-Präsident Peter Schindler, ergänzt aber: «Um Namen zu nennen, ist es noch zu früh.» Die bisherigen SVP-Gemeideräte Michaela Oberli, Rosita Buchli und Peter Meier enthalten sich einer Stellungnahme.

Bei der SP sei man «noch nicht so weit», sagt Parteivorstandsmitglied Rolf Näf. Die bisherigen SP-Gemeinderäte zeigen ihrerseits wenig Interesse an einer Kandidatur fürs Präsidium. Roland Niesper sagt: «Für mich ist das kein Thema, da müsste schon sehr viel passieren.» Ebenso hält sich Corinne Lee zurück: «Ich bin am Präsidium nicht interessiert.» Auch für EVP-Gemeinderätin Nadja Giuliani ist es im Moment noch zu früh, um sich zu äussern – klar sei für sie nur, dass sie wieder für den Gemeinderat kandidieren werde.

FDP und Grüne wieder im Rennen?

Noch etwas Zeit brauchen auch jene Parteien, die derzeit nicht im Gemeinderat vertreten sind. «Wir haben ein paar valable Kandidaten für diverse Ämter», verrät FDP-Präsident Roger Hefti. Doch mehr könne er momentan noch nicht preisgeben. Mehr Zeit bedingen sich auch die Grünen aus. «Wir werden eine eventuelle Kandidatur überdenken», sagt deren Präsident Beat Hürlimann. Die Kandidatensuche sei bisher aber noch nicht angelaufen. Und auch bei der GLP lässt Nadia Koch, Präsidentin der Ortssektion Rümlang, wissen: «Wir können dazu im jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.»

(Zürcher Unterländer)