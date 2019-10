Rümlang und Opfikon spannen bei Unterführung zusammen

Inmitten des Industriegebiets Eich im Süden von Rümlang soll eine Eventhalle erbaut werden. Rund 8500 Personen erwartet man zu Spitzenzeiten, über 8300 davon sollen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Damit der Zugang zur Eventhalle ermöglicht wird, hat der Gemeinderat von Rümlang nun ein Projekt für eine Personenunterführung verabschiedet.

Der Neubau wird den Fuss- und Veloverkehr von der Eventhalle mit dem Bahnhof Glattbrugg und der Tramhaltestation Bäuler verbinden. Der rund 280 Meter lange Abschnitt reicht vom Trottoir der Industriestrasse bis zur gegenüberliegende Bäulerwiesenstrasse und unterquert auf etwa 31 Meter fünf Bahngleise.

Die Gesamtkosten der Unterführung belaufen sich auf rund 10 Millionen Franken. Die Stimmberechtigten von Rümlang hatten bereits im April 2018 an der Urne einen Kredit von 4 Millionen Franken für das Projekt genehmigt. Die übrigen Baukosten werden von der Firma Cinerent AG gedeckt. Das Unternehmen, welches Anlässe wie die Allianz Cinema oder das freestyle.ch organisiert, ist auch für den Bau der Eventhalle zuständig.

Direkter Zugang zur Halle

Obwohl die Unterführung vollständig auf dem Gebiet der Politischen Gemeinde Rümlang liegt, hatte die Stadt Opfikon im Vorfeld Bedenken zum Projekt geäussert. Weil die Eventhalle und die Unterführung in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Glattbrugg geplant sind, dürfte der öffentliche Verkehr in Glattbrugg besonders belastet werden.

Während der Planauflage hatte die Stadt Opfikon deshalb auch zwei Einwendungen eingereicht, welche vom Rümlanger Gemeinderat beantwortet wurden. Gemeindeschreiber Giorgio Ciroli beteuert, dass Opfikon bei der Planung mit einbezogen wurde: «Wir nehmen die Bedürfnisse von Opfikon durchaus ernst.» Nach gründlichen Diskussionen konnten so einige kritische Punkte bereits geklärt werden.

In der ersten Einwendung hatte Opfikon die Breite der Zugänge der Unterführung bemängelt. Laut den Plänen wird die 6,5 Meter breite Unterführung auf der nordöstlichen Seite über zwei Wege zugänglich sein. Aus der Richtung der Haltestelle Bäuler plant man eine 6,5 Meter breite Treppe. Der südliche Zugang vom Bahnhof Glattbrugg wird über eine 6 Meter breite Rampe ermöglicht.

Die Breite des westlichen Zugangs ist jedoch auf nur 4 Meter angesetzt und wird auf beiden Seiten mit Mauern eingegrenzt. Weil Anlässe mit Besucherzahlen von 3500 bis 8500 Personen in der Eventhalle stattfinden sollen, sei eine solche Verengung sicherheitstechnisch inakzeptabel, hiess es seitens Opfikon.

Laut dem Rümlanger Gemeinderat sei die Breite der Zugänge für den Gebrauch jedoch ausreichend. Das Verkehrskonzept der Eventhalle sehe vor, dass diese hauptsächlich vom Bahnhof Glattbrugg und der Tramhaltestelle Bäuler erreicht wird. Von der Personenunterführung können Besucherinnen und Besucher über ein 13 Meter breites Tor die Räumlichkeiten der Eventhalle direkt betreten. Der westliche Zugang zur Unterführung werde dagegen nur im normalen Alltag als Fuss- und Veloverbindung genutzt und habe deshalb keine erhöhte Fussgängerfrequenz.

Sicherheitstechnische Bedenken

Mit dem Bau der Unterführung würde sich auch die Verkehrssituation an der Bäulerwiesenstrasse verschärfen. In ihrer zweiten Einwendung verlangte Opfikon ursprünglich, dass auch ein neuer Rad- und Fussweg bis zur Haltestelle Bäuler geplant wird. Dieser wurde zwar im Verkehrskonzept der Eventhalle Eich erwähnt, in der Projektierung der Personenunterführung aber nicht berücksichtigt. Weil man in Opfikon erwartet, dass ein grosser Teil des Veloverkehrs in die Richtung Bäuler fahren wird, sei sogar eine weitere Rampe in Betracht zu ziehen.

Von Rümlanger Seite heisst es nun, dass die neue Rad- und Fusswegverbindung zur Haltestelle Bäuler Teil der kommunalen Verkehrsplanung sei und sich in Arbeit befinde. Weil die Überarbeitung des Verkehrsplanes weitere Themen umfasse, werde die Situation bei der Unterführung als separates Projekt geführt.

Auch hier ist die Stadt Opfikon bei der Planung mit dabei: «Wir arbeiten eng zusammen mit dem Gemeinderat von Rümlang daran, längerfristig die Verkehrssituation von der geplanten Unterführung zur Haltestelle Bäuler und bis zur Rohrstrasse zu lösen», erklärt Bruno Maurer (parteilos), Stadtrat von Opfikon. Als zwischenzeitliche Lösung wird die Bäulerstrasse deshalb mit einem Fahrverbot ab 19.00 Uhr belegt und in dieser Zeit ausschliesslich als Fussweg genutzt.

Eine weitere Schwachstelle ist die Sicherheit im «Park and Ride» Bereich, der sich mit der südlichen Rampe quert. Velofahrer, die aus der Richtung Bahnhof Glattbrugg fahren, seien wegen den Parkplätzen mit rückwärts ausfahrenden Autos besonders gefährdet.

Die Verantwortung über die Sicherheit im Bereich der «Park and Ride» Parkplätze liegt bei der Betreiberin der Eventhalle. Bei der Erteilung der Bewilligung habe die Baukommission Rümlang die Auflage gemacht, dass die Betreiberin die Situation zusammen mit der SBB löst.