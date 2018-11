Rümlanger Dorfbeiz wird urban und heisst neu Food House 14

Unter dem Namen Food House 14 hat die Dorfbeiz an der Oberdorfstrasse neu geöffnet. Vom Konzept der klassischen Dorfbeiz hat sie sich ­damit verabschiedet: Jetzt steht urbane Kunst aus verschiedenen Küchenkulturen auf der Menükarte.Im Mittagsmenü bleibe alles beim Alten, erklärt der Koch Bruno von Moos, und auch das Team des Familienbetriebs bleibe dasselbe. «Wir haben aber das Abendkonzept neu aufgegleist – und da hat die Jungmannschaft bei uns entscheidend den Ton angegeben.» Anstelle von Klassikern wie Züri-Gschnätzlets finden sich jetzt vermehrt Steaks und Fleischstücke von Schwein und Poulet auf der Karte.

Auch eine originelle Burgerauswahl ist zu finden, etwa ein Hohrückensteak im Ciabatta-Brot. Als Burger will von Moos die Leckereien jedoch nicht bezeichnet sehen – der Begriff ist zu Fast-Food-vorbelastet. Eine Variante mit geschmortem Gemüse und «Housesauce» dürfte auch für vegetarische Gäste interessant sein – nebst der Pasta von der Rümlanger Manufaktur Capo Ernesto, die im Restaurant serviert wird.

Für die kleinen Gelüste

Vor allem für den kleinen Hunger hat sich die Familie von Moos etwas Neues überlegt. «Früher hatten wir dafür Flammkuchen, die man sich auch teilen konnte», sagt von Moos. Wer jetzt Appetit auf eine Kleinigkeit hat, findet dafür nun typische Tapas und Mezze: Hummus, Antipasti, Parmaschinken und Chorizo, alles mit Fladenbrot serviert. Weitere saisonale Angebote kommen dazu und würden den Restaurantgästen jeweils auf Schiefertafeln kommuniziert.

Ergänzt wird das Angebot durch die den Stammgästen bereits bekannten Craft-Beers von unabhängigen, meist kleinen Brauereien, darunter die Glat­taler Brauerei Hardwald sowie die Zürcher Brauerei Paul.

Keine klassische Dorfbeiz

Für das Team habe sich mit der Menüanpassung nicht viel geändert, sagt von Moos. «Aber natürlich sind die Arbeitsabläufe ganz anders.» Am Anfang brauche es etwas Routine und viel Probekochen, damit die Gerichte geschmacklich harmonieren. Aber: «Die ersten Gäste zeigten sich mit dem neuen Konzept zufrieden. Eine Zwischenbilanz können wir natürlich erst in ein paar Monaten ziehen – aber für die kurze Zeit ist die Resonanz sehr gut», hält von Moos fest. Dass das Restaurant künftig nicht mehr als Dorfbeiz durchgehen will, hat verschiedene Gründe.

Der erste: «Das Konzept der Dorfbeiz, wie wie wir sie uns vorstellen, können wir im Familienbetrieb nicht so umsetzen, wie wir wollten», erklärt von Moos. Wirtschaftlich sei es zu schwierig, lange Öffnungszeiten zu garantieren, sodass Gäste sowohl zum Kafi und Gipfeli als auch zum Znacht vorbeischauen könnten. «Ausserdem haben wir spezielle Ideen umgesetzt, die dem Begriff Dorfbeiz nicht entsprechen», so von Moos weiter.

Damit spreche er vor allem auf die Craft-Beers an – «geniale Biere», aber halt oft speziell. «Wer heute noch in eine Beiz geht, ist zumeist schon Stammgast in einer anderen in der Nähe. Deshalb wollten wir uns neu erfinden, und die Jungen haben dort entscheidende Ideen ein­gebracht.» (Zürcher Unterländer)