Rund um die Uhr im Dienst der Sicherheit stehen

Extrem spannend sei der Job und alles andere als Routine, bestätigt Dienstchef Jara Engler, «Man weiss tatsächlich am Morgen nie, was der Tag noch bringt». Der 42-jährige Engler steht seit Juli 2015 dem Verkehrszug Bülach als einem von fünf Verkehrsstützpunkten der Regionalpolizei der Kapo Zürich vor.

50 Polizisten, davon rund ein Viertel Frauen, leisten ihren Dienst rund um die Uhr und sind – je nach Einsatz in Uniform oder zivil – mit 12 Patrouillenfahrzeugen und zwei Motorrädern auf den Strassen und Autobahnen im Bezirk Bülach und Dielsdorf unterwegs. «Wir sorgen für die Sicherheit des ruhenden und fahrenden Verkehrs», erklärt Englers Stellvertreter Jürg Zimmermann, seit 37 Jahren bei der Polizei.

Das Kerngeschäft umfasst die Tatbestandsaufnahme bei Verkehrsunfällen – 2016 über 1600 Mal –, die Prüfung von Fahrzeugen auf technische Mängel, die Kontrolle der Einhaltung von Verkehrsregeln und Geschwindigkeit.

Respekt vor den Gefahren

Auf der Strasse permanent auf Empfang, rücken sie oftmals auch bei Kriminalfällen wie Raub, bei Brand oder häuslicher Gewalt als erste aus, um die Situation zu sichern und Hilfe zu leisten. Verhaftungen gehören ebenso zum Alltag wie die Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Sanität. «Unsere Arbeit birgt Risiko und verlangt Respekt vor den Gefahren», erläutert Engler. «Bei einem Unfall auf der Autobahn müssen wir das Umfeld und nicht zuletzt uns selber sichern.» Vor Ort müsse man funktionieren.

Doch schwere Unfälle gingen nah, wie etwa jener der 12-jährigen Velofahrerin, die in Wallisellen in ein Tram prallte und starb. Oder der Tod der schwangeren Beifahrerin beim Crash im Bülacher Hardwald. «Wir haben Care Teams, doch auch wir Kollegen helfen einander, solche Ereignisse zu verarbeiten», unterstreicht Zimmermann die enge Kameradschaft. «Die aktuellen Arbeiten an der A51 zum Beispiel sind eine Herausforderung“, meint Engler. Zum Glück käme es nicht zu massiven Zunahmen in Schwere oder Zahl. «Bislang waren es meist nur Blechschäden.»

Erlebnis und Information

1992 wurde der Stützpunkt am heutigen Standort eingeweiht. «Bei der Gestaltung von Gebäude und Infrastruktur hat man vorausschauend geplant», betont Engler beim Rundgang über das grosszügige Areal. Zum 25 Jahr-Jubiläum öffnet der Verkehrszug am nächsten Samstag seine Türen für die Öffentlichkeit.

Die Kapo Zürich ist mit Einsatzfahrzeugen, alten Patrouillenwagen und mobiler Einsatzzentrale präsent. Auch der Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes, Feuerwehr, Sanität und Militärpolizei zeigen Einsatzfahrzeuge, der Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance wird seine Einsätze vom Stützpunkt aus fliegen.

Am Alkohol-Fahrsimulator lässt sich die eingeschränkte Reaktionsfähigkeit erleben, Einsatzmittel werden vom Dienst Waffen/Sprengstoff erläutert, die Geschwindigkeitsmessung per Radar und Laser demonstriert und über die Verkehrstauglichkeit von Trendfahrzeugen wie Hoverboards informiert.

Stärkung verspricht die Festwirtschaft mit Grill, für Kinder stehen Hüpfburg und Kickboard-Parcours auf dem Programm. Die Aufgaben des Verkehrszuges werden an diesem Tag von einem anderen Stützpunkt übernommen. «Die Sicherheit auf der Strasse bleibt jederzeit gewahrt», verspricht Engler. (Zürcher Unterländer)