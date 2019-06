SBB planen massiven Ausbau des Bahnhofs Wallisellen

Es sieht gut aus für den Brüttener Tunnel. Das Projekt, dessen Kosten auf ungefähr 2,5 Milliarden Franken geschätzt werden, dürfte noch dieses Jahr vom National- und Ständerat grünes Licht erhalten.

Die SBB arbeiten derweil schon seit Jahren an dem Projekt. Vorgesehen ist ein 8,7 Kilometer langer Tunnel zwischen Dietlikon dem Gebiet Tössmühle bei Winterthur, eine kleinere Verbindung zweigt nach Bassersdorf ab. Der Tunnel soll bewirken, dass zwei zusätzliche Gleise zwischen Dietlikon und Bassersdorf nach Winterthur zur Verfügung stehen. Damit soll das heutige Nadelöhr im Bahnnetz zwischen Zürich und Winterthur behoben werden. Derzeit verkehren 670 Züge pro Tag auf dieser Strecke, dank dem Brüttener sollen es 900 sein.

Zweites Perron und Brücke sind nötig

Um die Kapazitätsteigerung zu ermöglichen, müssen die Unterländer Bahnhöfe entlang der Strecke ausgebaut werden. Die SBB informierten am Donnerstagabend, was sie dabei für Wallisellen vorgesehen haben. Aktuell gibt es dort zwei Gleise, auf denen die S-Bahnen von und nach Dietlikon sowie von und nach Dübendorf verkehren. Im Westen führen die Strecken an den Bahnhof Oerlikon. Die beiden Gleise im Süden des Bahnhofs werden derzeit nicht für den täglichen Verkehr genutzt.

Geht es nach den SBB, wird dort ein neues Perron erstellt, welches zwei weitere Gleise bedient. Somit würden auf dem nördlichsten, ersten Gleis in Zukunft die Züge von Dietlikon in Richtung Oerlikon verkehren, auf dem zweiten Gleis die Züge von Oerlikon nach Dietlikon, auf dem dritten Gleis von Oerlikon nach Dübendorf und auf dem vierten, südlichsten Gleis die Züge von Dübendorf nach Oerlikon. Damit es dabei zu keinen Kreuzungen kommt, welche den Verkehr auf der gesamten Achse Zürich-Winterthur ausbremsen würden, wollen die SBB westlich des Bahnhofs eine 590 Meter lange Brücke bauen, welche Gleis 1 mit Gleis 4 verbindet.

Der Walliseller Bahnhof wird also massiv vergrössert. Das bisherige Perron wird von 5 auf 9 Meter verbreitert und auf 320 Meter verlängert, analog zum neuen Perron. Jeweils 230 Meter der Perrons werden überdacht sein. Im Vergleich zu heute wird es statt 3 insgesamt 8 Auf- und Abgänge zu den Gleisen geben.

Nicht alles an den Plänen der SBB stiess bei der Informationsveranstaltung auf Zustimmung. So wurde zum Beispiel die Frage geäussert, ob es nicht auch möglich wäre, statt einer Überwerfung ein Tunnel zu bauen. «Es gibt vor allem zwei Probleme dabei», erklärte Andreas Kessler, beim Brüttener-Projekt zuständig für die Abschnitte Bassersdorf und Wallisellen. «Erstens ist der Grundwasserspiegel hier sehr hoch. Wir würden also quasi im Wasser bauen, was sehr aufwändig und teuer ist. Und zweitens sind Bauten unter der Erdoberfläche nicht nur in der Erstellung, sondern später auch im Erhalt sehr kostspielig.»

Noch mehr kritisiert wurde der Entscheid, für den Zugang zu den Perrons keine Aufzüge vorzusehen. Die jetzigen Pläne sehen nur teils ziemlich steile Rampen und Treppen vor. Ein erheblicher Nachteil für ältere Menschen oder Personen mit einer Behinderung, kritisierten mehrere der Anwesenden. Die SBB erklärten, dass sie mit ihrem Ausbaustandard den gesetzlichen Vorgaben folgen. Der Einbau von Aufzügen müsste also auf Wunsch und Kosten der Gemeinde geschehen. Jürg Niederhauser, Gemeinderat für Hochbau und Planung, erklärte, man werde das Anliegen aufnehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann entschieden werden, welche Anpassungen die Gemeinde am Projekt fordert. (Zürcher Unterländer)