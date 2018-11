SBB schliessen Cargo-Verlad in Embrach

Die SBB setzen den Rotstift an: Nachdem die Güterbahn SBB Cargo letztes Jahr einen Verlust von 239 Millionen Franken schrieb, folgen nun die ersten Konsequenzen. Der Bedienpunkt Embrach-Rorbas wird gemeinsam mit elf anderen Standorten in der Schweiz per 9. Dezember geschlossen. «Der Hauptkunde in Embrach hat seine Transporte nach Ebikon verlagert», sagt Franziska Frey, Mediensprecherin bei den SBB. Die Auslastung sei nun zu tief, um den Bedienpunkt wirtschaftlich betreiben zu können.

Zu Kündigungen soll es des­wegen jedoch nicht kommen. «Für Kunden, die Holz verladen wollen, besteht die Möglichkeit, nach Bülach auszuweichen.» Ob dies zu einer grösseren Verkehrsbelastung über den Eschenmoser führt, wird sich zeigen. Gemäss SBB «sind es oft nur zwei bis drei Wagen pro Tag», die den Bedienpunkt in Embrach noch nutzen würden.

Gewerkschaft stört sich an Forderungen des Bundes

Der Einzelwagenladungsverkehr ist den SBB ein Dorn im ­Auge. «Er ist überproportional ressourcen- und planungsintensiv», sagt Frey. Würden auf einem Bedienpunkt grössere Mengen wegfallen und die Bedienung nicht angepasst werden, «erhöhen sich die Stückkosten für die verbleibenden Wagen markant». Schlecht ausgelastete Bedienpunkte könnten dementsprechend nicht eigenwirtschaftlich betrieben werden. Doch genau dies erwartet der Bund von den SBB. Gleichzeitig verlangt er jedoch auch, dass SBB Cargo im Import-/Export- und im Binnengüterverkehr ein Angebot betreibt, das auf den Bedarf der verladenden Wirtschaft in der Schweiz ausgerichtet ist.

Dies stört die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV). In einem Communiqué vom Mai schreibt sie, dass SBB Cargo auf die Bedürfnisse der Kunden Rücksicht nehmen müsse und nicht einfach Zustellpunkte schliessen könne mit der Begründung, dass plötzlich das Mindestverkehrsvolumen mehr als verdoppelt werden müsse.

170 von 344 Standorten werden überprüft

Die Schliessung des Standpunkts Embrach-Rorbas ist Teil einer gross angelegten Bedienpunktüberprüfung von SBB Cargo. Bis 2023 sollen 170 der aktuell 344 Stellen überprüft und eventuell geschlossen werden. Für gewisse Standorte werden jedoch auch Lösungen ausgearbeitet, die einen reduzierten Betrieb vor­sehen. (Zürcher Unterländer)