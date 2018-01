S-Bahn-Anschluss nach Baden ist erneut ein Thema

Lediglich ein paar Minuten sind es, die in der kleinen Gemeinde am Lägernsüdhang für rote Köpfe sorgen. Genauer gesagt geht es um den Bus 450, der in einem Rundkurs von Boppelsen zum Bahnhof Otelfingen und wieder zurück fährt. Wer zum Beispiel um 7.52 Uhr nach Otelfingen pendelt, dem fährt die S6 in Richtung Baden vor der Nase weg. Zwar fährt der Bus zweimal pro Stunde nach Otelfingen, der Anschluss Richtung Baden ist aber nur bei jeder zweiten Fahrt gewährleistet.

«Es ist unverhältnismässig, eine Anpassung auf Kosten der Mehrheit zu machen.»Thomas Kreyenbühl, Leiter Angebot der VBG

Der leicht versetzte Halbstundentakt ist damit begründet, dass jeweils eine Fahrt pro Stunde optimal auf den S-Bahn-Anschluss Richtung Zürich und eine Richtung Baden ausgelegt ist. Im Gegensatz zu den Baden-Pendlern erwischen die Zürich-Pendler die S-Bahn aber bei jeder Fahrt des Busses. Dieses Dilemma ist in Boppelsen alt bekannt, und weil der Fahrplan 18/19 nach wie vor keine Änderung vorsieht, hat die Gemeinde im September Rekurs eingelegt. Mittlerweile ist klar: Der Regierungsrat hat diesen Rekurs abgewiesen.

Mehrheit wäre benachteiligt

Gemeindepräsidentin Monika Widmer zeigt sich enttäuscht über diesen ablehnenden Entscheid. Denn die Lösung für das Problem wäre ihrer Meinung nach simpel: «Der Bus müsste in Boppelsen einfach ein paar Minuten früher abfahren, und der Anschluss am Bahnhof Otelfingen wäre in beide Richtungen gewährleistet», sagt sie. Tatsächlich wartet der Bus bei der Bopplisser Haltestelle Hand jeweils ein paar Minuten. Somit wäre eine frühere Abfahrt theoretisch möglich.

Der Haken an dieser Variante sind aber die Pendler in Richtung Zürich, welche gemäss den Verkehrsbetrieben Glattal (VBG) einer Mehrheit von 80 bis 90 Prozent entsprechen. Diese müssten bei einer früheren Ankunft am Bahnhof Otelfingen länger auf ihren Anschluss nach Zürich warten. Konkret geht es um 9 beziehungsweise 10 Minuten. Wie Thomas Kreyenbühl, Leiter Angebot der VBG, erklärt, wird der Fahrplan für die Mehrheit optimiert.

«Es ist unverhältnismässig, eine Anpassung auf Kosten der Mehrheit zu machen», sagt er. Dieser Argumentation ist nun auch der Regierungsrat gefolgt. Die Anforderungen an die Grundversorgung für die Gemeinde Boppelsen seien erfüllt und eine Anpassung der Abfahrtzeiten würde die deutliche Mehrheit der Fahrgäste benachteiligen, heisst es vonseiten Regierungsrat.

Gemeinde hofft auf Umfrage

Für Monika Widmer ist dieser Entscheid unbefriedigend. Zumal sie aus der Bevölkerung, aus der während der öffentlichen Auflage des neuen Fahrplans viele Forderungen nach einer Anpassung eingegangen sind, bereits wieder enttäuschte Reaktionen vernommen habe. Grosse Hoffnung setzt sie daher auf die dringliche Anfrage, die diese Woche dem Regierungsrat eingereicht wurde (siehe Box rechts).

Widmer hofft, dass die VBG, wie angekündigt, eine Umfrage unter der Bevölkerung von Boppelsen und Otelfingen durchführen. «Ich bin zuversichtlich, dass die Pendler nach Zürich eine um wenige Minuten längere Wartezeit in Kauf nehmen würden. Zumal sie diese im Bus verbringen könnten», sagt sie.

Für Thomas Kreyenbühl von den VBG hat sich diese Umfrage allerdings erübrigt – jedenfalls für den Moment. «Die Gemeinde Boppelsen hat den Weg des Rekurses gewählt», sagt er. «Während des laufenden Verfahrens hätte eine Umfrage somit keinen Sinn gemacht.» Nun gelte es, die Antwort auf die dringliche Anfrage abzuwarten. «Für uns ist am Schluss entscheidend, was der Regierungsrat beschliesst.» (Zürcher Unterländer)