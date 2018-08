Sagi fehlte das Wasser für eine Demonstration

Die öffentliche Vorführung der alten Sagi in Bassersdorf fiel am letzten Samstag nicht ins Wasser, sondern vielmehr ins Trockene. Der Wasserzulauf aus dem Birchwilerbach genügte nicht, um die Gattersäge in Betrieb zu setzen. Pro Minute schluckt das am 7. April eingeweihte neue oberschächtige Wasserrad rund 3,5 Kubikmeter Wasser. Wegen der andauernd hohen Temperaturen und der fehlenden Niederschläge ist der Wasserstand aber derzeit so tief, dass die Fische des nahen Altbachs abgefischt wurden und im Sagiweiher oberhalb der Sagi eingesetzt worden sind. Das für den Sägereibetrieb nutzbare Volumen von 350 Kubikmeter Wasser im Weiher jetzt für eine Vorführung zu verwenden, hätte den geretteten Fischen deshalb einen Teil ihres Lebenselements weggenommen, was unvernünftig ­gewesen wäre. Deshalb wurdeauf einen Betrieb der Sagi nur zu Demonstrationszwecken verzichtet.

Genossenschaft hofft auf mehr Nachwuchs

Trotzdem traf sich im historischen Gebäude im Wiesental ein Teil der Sagergruppe, unter ihnen auch der Präsident der Genossenschaft Pro Sagi, Bruno Binz. Finanziell habe die Genossenschaft auch nach dem Einbau des 65 000 Franken teuren Wasserrades keine Probleme, obschon der Beitrag der Denkmalpflege noch ausstehend sei, gab Binz bekannt. Mehr Sorgen bereitet ihm das Nachwuchsproblem. Einige Mitglieder der achtköpfigen Sager­gruppe sind über oder gegen achtzig Jahre alt. «Gesucht sind Interessenten mit etwas handwerklichem Flair, auch Frauen. Sie werden sorgfältig ­eingearbeitet und können mithelfen, das historische Werk zu unterhalten und Besuchern vorzuführen», kommentierte Binz die Personalsituation.

Nächstes Jahr wird der 40. Geburtstag gefeiert

Im nächsten Jahr, am 1. Juni, gleichzeitig mit dem schweizerischen Mühlentag, feiert die Genossenschaft Pro Sagi ihr 40-jähriges Bestehen. Es soll ein denkwürdiges Jubiläum mit vielen ­Attraktionen werden. Die Genossenschaft wurde gegründet, um die verfallene Sagi zu restaurieren und jeweils am ersten Samstag der Monate April bis November Besuchern in Aktion zu präsentieren. Dann rattert die Einblattgattersäge, angetrieben mit bis zu 6 PS Wasserkraft, und zersägt Baumstämme in Bretter und Balken. Die Kraftübertragung vom Wasserrad bis zum Sägeblatt übernehmen Zahnräder, bestückt mit Zähnen aus Holz, und Lederriemen.

Den sechs anwesenden Sagern wurde es am Samstag auch ohne Betrieb der Säge nicht langweilig. Sie machten das Beste aus der Situation, denn Arbeit gab es trotzdem genug. Martin Götti höhlte mit einer speziellen Fräse einen Tannen- und einen Föhrenbaumstamm aus. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie als Blumen- oder Wassertröge dienen. In der Werkstätte schufen die Mannen einen Ersatz für eine morsche Treppenstufe, und mit gewellten Eisenbändern wurden Sitzbänke verstärkt, damit sie sich nicht spalten. Die hergestellten Gegenstände tragen beim Verkauf einen Teil zu den Unterhaltskosten der alten Sagi bei. (Zürcher Unterländer)