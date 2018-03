Salamander auf Schwingen des Rotmilans

«Mier sind Natur- und Vogelschützer, kei lahmi Stubesitzer», stimmen Kinder, Leiterinnen und Leiter der Jugendgruppe Salamander das Naturlied an. Wohl wäre mancher doch lieber in der warmen Stube geblieben an diesem kalten, aber immerhin trockenen Morgen. Doch das vielversprechende Programm wollte man dann doch wieder nicht verpassen. Schliesslich will man den Rotmilan, den «König der Wehntaler Lüfte» kennen lernen.

«Du bist ein Turmfalke»

Beim Schulhaus Schleinikon wartet beim Eintreffen der 45 Zweit- bis Sechstklässler schon die erste Überraschung: Drei Greifvögel unterschiedlicher Grösse sitzen regungslos auf ihren kleinen Baumstrünken. Es sind Präparate, die es ermöglichen, die ansonsten scheuen Tiere von ganz nahe und in aller Ruhe zu bestaunen. Patric Kubli stellt die ausgestopften Vögel vor: «Der Kleine ist ein Turmfalke. Seine Flügelspannweite misst rund 70 Zentimeter.» Dann ist da ein Mäusebussard mit einer Spannweite von 1 Meter 20 und schliesslich der Rotmilan, der von Flügelspitze zu Flügelspitze ganze 1 Meter 70 misst.

Und so werden auch die drei Gruppen eingeteilt. Jedes Kind geht der Reihe nach zum Ornithologen und lässt sich die ausgestreckten Arme mit dem Doppelmeter messen. «Du bist ein Mäusebussard, du ein Turmfalke und du gehörst zu den Rotmilanen», sagt Kubli, der beruflich als Gemeindeschreiber von Niederhasli tätig ist, sich aber schon seit früher Kindheit mit der Vogelwelt beschäftigt. Seit langem gehört er zu den arriviertesten Vogelkennern.

7000 Federn

Die drei Gruppen absolvieren einen dreiteiligen Parcours mit seinen Bewegungsspielen, kleinen Wissenstests und Knobbelaufgaben. Auch das beliebte Ratespiel «1, 2 oder 3» darf da natürlich nicht fehlen, wobei alle Fragen und möglichen Antworten die Greifvögel und insbesondere den Rotmilan betreffen.

An einem anderen Posten werden Papierflieger gebastelt, die für einmal als Greifvögel durchgehen. Doch während diese höchstens einige Sekunden lang durch die Luft torkeln, dreht der richtige Rotmilan während Stunden seine eleganten Runden am Himmel. Seine Flugkünste sind nur dank dem Federkleid möglich. Dieses zählt insgesamt rund 7000 Federn, wie Kubli erklärt.

«Der Rotmilan ist tatsächlich auch ein bisschen rot», sagt Leiterin Andrea Renggli und fügt das letzte Stück des Rotmilan-Puzzles hinzu. «Ja, fast wie ein Papagei», sagt ein Junge zur Belustigung der Gruppe.

Opfer des eigenen Erfolgs

Andrea Renggli ist eine von sieben Leiterinnen und Leitern, die die Jugendgruppe Salamander betreuen und für die Kinder jährlich sechs Anlässe organisieren und durchführen. «Zurzeit sind 51 Kinder in der Jugendgruppe, die wir im Jahr 2010 wieder gegründet haben», sagt Andrea Renggli. Ende des Jahres 2016 zählte die Gruppe, die aus dem Natur- und Vogelschutzverein Wehntal hervorgegangen ist, noch mehr als 70 «Salamander». «Das stellte uns vor Probleme, etwa, wenn wir eine Reise machen wollten und ein Car allein nicht ausreichte», erklärt die Leiterin. «Keine Neuanmeldungen möglich», heissts denn auch auf der Website der Salamander.

Wie Leiter Udo Fischer ergänzend ausführt, stehen jedoch nicht nur Ausflüge, wie etwa in den Zoo Zürich oder in den Sihlwald, auf dem Programm: «Die Jugendgruppe hat in den letzten Jahren an ‹Chrampfertagen› auch verschiedene Strukturen, zum Beispiel für Reptilien oder Amphibien, angelegt.»

Ornithologie vom Feinsten

Sehr beliebt ist an diesem 17. März jener Teil des Parcours, bei welchem Patric Kubli die Kinder auf einem kurzen Spaziergang aufs offene Feld hinausführt, um die richtigen Rotmilane zu beobachten. Auch Kubli selber ist hocherfreut, nachdem die Gruppe nicht nur mehrere Rotmilane am Himmel beobachten kann, sondern auch einen Mäusebussard und sogar einen Turmfalken. «Und da oben ist ein Schwarzmilan», sagt Kubli und streckt den Finger in den Himmel. «Er ist wohl einer der ersten, der jetzt aus seinem Winterquartier in Afrika zurückgekehrt ist.»

