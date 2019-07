Salz und Pfeffer für die Dorfbeiz

«Der Beginn war hart», blickt Savo Pejic auf seine Anfangszeiten als Wirt und Koch zurück. Als er Mitte Februar 2018 das Restaurant Wiesental an der Dorfstrasse in Freienstein übernahm, präsentierte sich die langjährige Dorfbeiz in ziemlich heruntergekommenem Zustand. Nach und nach erneuerte er das Lokal, schaffte neues Mobiliar für den Garten an, renovierte den Innenbereich und investierte in eine moderne Küche. Nach etwa einem halben Jahr zog es plötzlich an, die Gäste kamen, und zwar nicht wie früher, um bloss ein Bier zu trinken und ein Sandwich oder einen Wurst-Käse-Salat zu essen, sondern um seine vielseitige und frische Küche zu geniessen.

«Ich richte den Fokus ganz auf das Mittag- und das Abendessen.»Savo Pejic

Darunter auch viele Familien und Gäste von auswärts. Auf der Speisekarte des «Sale e Pepe» finden sich zahlreiche Fleisch- und Fischgerichte. Jeden Samstagabend brät Savo Pejic zudem auf dem Grill vor dem Restaurant ein Spanferkel. Am Sonntag gibt es von 11 bis 15 Uhr einen reichhaltigen Brunch mit Antipasti, Crêpes und weiteren Köstlichkeiten. Während er das Fleisch vom Bauernhof von Ueli und Doris Pfister in Freienstein bezieht, kauft er das Gemüse auf den Wochenmärkten in Bülach und Freienstein ein. Das Mehl für das Brot oder selbst gemachte Spätzli stammt aus der Getreidemühle in Oberembrach. Er sei immer noch daran, sich in der Gegend mit weiteren Produzenten zu vernetzen, erklärt Savo Pejic.

Den Traum verwirklicht

Mit 19 Jahren verliess Savo Pejic seine Heimatstadt Nova Gorica in Slowenien in Richtung Italien. Acht Jahre lang arbeitete er in verschiedenen Restaurants in Mailand, so etwa im exklusiven «Armani Nobu», im «Giannino» sowie im «Teatro alla Scala». Acht Jahre später zog er nach Amerika, wo er auf dem riesigen Kreuzfahrtschiff «Princess Ruby» als Koch anheuerte.

Später kehrte er zurück nach Slowenien und verdiente eine Zeit lang sein Geld mit der Organisation von Events. Mit seinem besten Freund träumte er indes immer von einem eigenen Restaurant. «Sale e Pepe» sollte es heissen, so viel stand bereits fest, in Anlehnung an die Spitznamen der beiden. Doch der Freund verunglückte tödlich. Savo Pejic entschied sich dennoch, seinen Traum zu verwirklichen und wanderte in die Schweiz aus, wo er zuerst für eine italienische Restaurantkette arbeitete. Als sich die Gelegenheit bot, in Freienstein im «Wiesental» etwas aufzubauen, griff er zu. Zusammen mit seiner Frau Anna und dem zehn Monate alten Sohn Tihomir wohnt der 35-Jährige in Rorbas.

Fokus auf Lunch und Dinner

Das frühere «Wiesental» und heutige «Sale e Pepe» ist seit Jahrzehnten auch der Treffpunkt für Vereine, Jassrunden und den Handwerker-Znüni. Auch diese Kundschaft schätzt der Wirt und hat deshalb jetzt im Sommer schon vormittags geöffnet. Ab September werde er jedoch erst auf die Mittagszeit hin aufmachen. «Ich richte den Fokus ganz auf das Mittag- und das Abendessen», sagt Savo Pejic. Zudem wird am Sonntag jeweils Ruhetag sein. Ideen hat der junge Wirt noch viele. So wird es im Herbst – so wie es auch in seiner Heimat Slowenien Tradition ist - Metzgete geben. Und er möchte die Speisen vermehrt am Tisch und vor dem Gast anrichten und noch mehr familienfreundliche Angebote schaffen. Und es gilt, einen weiteren Koch anzustellen. Denn seine Frau Anna, die ebenfalls im Betrieb mitarbeitet, erwartet Anfang 2020 ihr zweites Kind. (Zürcher Unterländer)