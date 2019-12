Sanierung Jagdschiessanlage Embrach: Es geht vorwärts

Im Herbst 2020 kann die erste Etappe der Sanierung beginnen, die zweite Etappe folgt nach Stilllegung der Anlage, spätestens 2025. Die Arbeiten umfassen nebst der eigentlichen Sanierung auch die Rekultivierung des Geländes sowie ökologische Ersatzmassnahmen. Sie kosten insgesamt rund 14 Millionen Franken. Nach Abschluss der Arbeiten gehören die Tössauen wieder ganz der Erholung und der Natur.

Auch mit der neuen Anlage in Bülach geht es vorwärts

Als Ersatz für die bestehenden, sanierungsbedürftigen oder bereits sanierten Jagdschiessanlagen im Kanton Zürich soll in Bülach eine neue, umweltfreundliche Jagdschiessanlage auf dem neusten Stand der Technik entstehen. Während die heute hauptsächlich genutzte Anlage in Embrach spätestens Ende 2024 ausser Betrieb genommen wird, kommen die Planungsarbeiten für die neue Anlage Widstud in Bülach zügig voran. (red)