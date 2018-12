Sanierung ja, Verbreiterung nein

Verkehrssicherheit wird analysiert

Unter dem neuen Paragraphen 17 des Gemeindegesetzes, nach welchem Stimmberechtigte Anfragen von allgemeinem Interesse an die Behörden einreichen können, hatten Priska Dimitri-Waldvogel und Nick Glättli fünf Fragen im Zusammenhang mit der Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit und Strassenlärmbelastung gestellt. So wollten die beiden Neeracher unter anderem wissen, ob der Gemeinderat über ein solches Konzept verfüge.



Der Gemeinderat verfüge nicht über ein derartiges Konzept, antwortete Gemeindepräsident Markus Zink, aber er habe bereits im September im Mitteilungsblatt angekündigt, dass er die Verkehrssituation in Neerach überprüfen lasse. Dabei sollen die Schwachstellen der Verkehrssicherheit analysiert werden. «Sobald die Untersuchung vorliegt, werden wir Prioritäten setzen und die nötigen Massnahmen ergreifen», sagte Zink. Was den Strassenlärm betreffe, sei bereits im Jahr 2016 in einem Lärmkataster festgehalten, dass keine Liegenschaften übermässig lärmbelastet seien.