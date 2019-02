«Satire muss sich neu erfinden»

Was verschlägt den Chef des ältesten Satire-Magazins der Welt ins Zürcher Unterland?

Marco Ratschiller: Eine kurze Antwort darauf ist die Liebe, doch eigentlich hat meine Partnerin auch nicht hier gelebt. Eine Freundin von ihr hat hier ein Bauernhaus gekauft und Wohnungen eingebaut, die uns sehr gefallen haben.

Was fällt Ihnen an der Region besonders auf?

Wir leben hier am äusseren Rand des Zürcher Speckgürtels, und für mich ist faszinierend zu sehen, wie sich die Region in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Es hat dazu geführt, dass Oberglatt zwar noch traditionelle Dorfstrukturen mit aktiven Vereinen hat, gleichzeitig aber ins Anwendungsgebiet etwa einer Zersiedelungsinitiative hätte fallen können. Wir leben hier an einer sehr spannenden Scharnierstelle zwischen Land und Agglomeration. Richtung Rümlang ist die Industrie sichtbar, wenn ich aber nur ein paar Schritte hinters Haus gehe, bin ich an der idyllischen Glatt.

Als Karikaturist heissen Sie Karma. Woher der Name?

Das war mehr einem Zufall geschuldet,den ich hinterher ein bisschen bereue. Viele Karikaturisten legen sich ein Pseudonym zu.Aus «Karikaturist Ratschiller Marco» konnte ich Karma ableiten – die Überlegung, dass Karma etwas bezeichnet, was als Folge des eigenen guten oder schlechten Handelns zurückkommt, hat natürlich mitgespielt. Das Problem ist, dass der Begriff in der esoterischen Szene gebraucht wird und daher auch Leute auf die Website bringt, die Anderes erwarten.

Wie sieht eine typische Karma-Karikatur aus?

Ich bewege mich eher auf der subtilen Seite, was aber auch an meinen Auftraggebern liegt – Nebelspalter inklusive. Stilistisch bin ich im Vergleich zu Kollegen wohl immer noch nicht gefestigt, ich könnte mich noch mehr finden. Von gewissen Karikaturisten muss ich nur zwei, drei Striche sehen, und ich weiss sofort, von wem sie kommen.

2016 wurde Ihre Zeichnung «Innenleben eines Wutbürgers» zur Karikatur des Jahres gekürt. Würden auch Sie sagen, dass es sich dabei um Ihr bestes Werk handelt?

Stilistisch ist sie für mich untypisch. Ich nehme gerne bekannte Motive auf und verändere sie. Durch die Abänderung eines Bildes entsteht die Humorebene. Ein Beispiel dafür ist eine Karikatur zum Thema Übergewicht aus dem Jahr 2003: Da habe ich mit dem Vitruvianischen Menschen von Da Vinci gespielt. «Innenleben eines Wutbürgers» parodiert auch eine Infografik, wie sie in einem alten medizinischen Lehrbuch hätte sein können.

Gab es Ihnen zu denken, dass gerade eine untypische Karikatur Ihnen den Preis einbrachte?

Ein bisschen, ja. (lacht)

Womit beschäftigen Sie sich derzeit am meisten?

Wie Journalistinnen und Journalisten schrecke ich vor keinem Thema zurück, interessant kann alles sein. In den vergangenen drei Jahren habe ich mich aber zunehmend mit der Öffentlichkeitsfunktion des Journalismus beschäftigt – damit, was hinter dem Begriff «Social-Media-Blase» steckt, wie wir sie durchbrechen können, wen wir erreichen, wen nicht und weshalb nicht. Und: Warum gerade das für eine funktionierende Demokratie so wichtig wäre.

«Die Satire ist wie ein trojanisches Pferd: das Geschenk der Unterhaltung, die auch wehtun kann.»





Marco Ratschiller

Chefredaktor «Nebelspalter»

Was sagt Ihnen der Begriff «Filterblase»?

Mein Ziel ist es, den Leuten vielleicht eine neue Einsicht zu verschaffen. In der Realität kommt das Schulterklopfen aber primär aus den eigenen Reihen. Das streite ich persönlich weniger ab, als andere Satiriker das tun würden. Das Beklagen dieses Zustandes ist etwas kurzsichtig:Der Pressekonsum war bis in die 1970er Jahre nicht anders, auch wenn wir nicht von einer Filterblase gesprochen haben.Schon damals lasen alle nur die eigene Parteizeitung, Sozis haben nicht mit Bauern gesprochen, und so weiter. Heute ist dieses Phänomen durch soziale Medien echtzeitiger geworden. Deshalb stellt sich für mich schon die Frage, was es denn nützt, was wir tun.

Und, was machen Sie?

Wenn ich die Funktionsweise der Satire erkläre, brauche ich gerne das Bild des Trojanischen Pferds. Wir bieten als Geschenk die Unterhaltung, über die man sich freuen kann. Dabei merkt man nicht, dass die Ladung, die sich im Geschenk befindet, zum Nachdenken und zu neuen Einsichten bringen soll. Sie soll dabei nicht nur provozieren, sondern kann auch mal wehtun.

Im Dezember erschütterte der Fall Relotius die Medienlandschaft. Sein Arbeitgeber, der «Spiegel», machte öffentlich, dass zahlreiche seiner Reportagen ganz oder teilweise erfunden waren. Wie nehmen Sie die Debatte wahr?

Aus Sicht eines Satirikers ist diese Entwicklung eine Bedrohung. Es gab eine Zeit, in der Satire das Monopol auf «Fake News» hatte – aber in einem definierten Raum. Seriöse Medien haben in der damaligen Wahrnehmung der Leserinnen und Leser sachlich berichtet und bestenfalls in entsprechenden Gefässen kommentiert. Die Verfremdung war der Satire vorbehalten: Wird etwas verfälscht, denken die Leute nach, was das Ziel der Verfälschung ist. Ein guter satirischer Artikel verstärkt im Verlauf des Texts die Signale, dass es sich eben um einen Fake handelt.

Was ist heute anders?

Klassischerweise gab es eine Informationsöffentlichkeit, an der sich Satirikerinnen und Satiriker bedienen konnten: Sie schöpften Vorwissen ab und liessen die Rezipienten über die Pointe nachdenken. Durch den Begriff «Fake News» ist die Abgrenzung zwischen seriösen und satirischen Medien schwieriger geworden. Denn «Fake News» machen sich die Kunst zunutze, einige Aspekte eines Themas zu bezeichnen und andere wissentlich wegzulassen. Dadurch verzerrt sie die Realität genauso wie Satire – aber nicht als solche gekennzeichnet und mit anderen Zielen.

Umgekehrt gehört es zum Spass der Satire, wenn jemand ihre Texte oder Videos für bare Münze nimmt.

Sicher, beispielsweise veröffentlicht der Postillon regelmässig Reaktionen von Leserinnen und Lesern, die ihnen etwas Erfundenes geglaubt haben – das gehört zum satirischen Kalkül. Schadenfreude ist eine der ältesten Formen von Humor. Am häufigsten geschiehtdas, wenn ein Text aus dem «eigenen» Kreis herausgeht, etwa wenn er über soziale Medien geteilt wird. Dann kommt es vor, dass jemand ihn nicht einordnen kann. Das sind schöne Momente. Mittlerweile bringt es mich aber auch in einen Klintsch; ich muss mich fragen, ob es der Demokratie noch förderlich ist, wenn sich Satire nicht mehr gleich gut abgrenzen kann.

Heisst das, dass sich die Satire neu erfinden muss?

Ja, dieser Prozess ist längst im Gang – etwa darin, dass Satire-Shows zunehmend zu relevanten Informationsquellen werden. Einige amerikanische Shows sind gute Beispiele dafür: Sie haben einen aufklärerischen Anspruch, der mit Recherche verbunden ist, dehnen diesen Anspruch aber auf Satire aus. Das ist eine schwierige Balance.

Wie reagiert der Nebelspalter, dessen Chefredaktor Sie seit 2005 sind, auf diese Entwicklungen?

Wir haben festgestellt, dass in den Medien der Hunger nach Echtheit gestiegen ist. Darauf reagieren wir, indem wir uns dem «Echten» nähern und so tun, als wäre ein Text ernst gemeint. Beispielsweise parodieren wir inzwischen vermehrt den ganz ernsthaften Nachrichtenjargon, das kommt gut an. Geht es um Bilder, muss ich zwischen Online und Print unterscheiden: Fotomontagen laufen im Internet besser als gezeichnete Karikaturen, vor allem beim jüngeren Publikum. Was hier sehr gut ankommt, sind Anzeige-Fakes. Zum Beispiel hatten wir eine Anzeige eines Reiseveranstalters für eine Luxuskreuzfahrt zu allen Hot Spots der Welt, vom «Refugee Watching» im Mittelmeer bis zur Korallenbleiche vor Australien.

Eckt Ihr Magazin eher im linken oder im rechten politischen Lager an?

Interessanterweise geschieht beides, die einen finden ihn zu links, die anderen zu rechts. Abokündigungen halten sich auf beiden Seiten die Waage. (lacht)

Welche Themen sind tabu?

Zwei Bereiche lassen wir aussen vor: das Thema Religion sowie allzu vulgäre Themen im sexuellen Bereich. Das ist aus der Geschichte des Nebelspalters gewachsen. Natürlich: Wird etwas politisch relevant, etwa die Kindsmissbräuche in der katholischen Kirche, kommt es trotzdem vor. Aber Comedians, die sich über Glaubensinhalte lustig machen, holen sich billig Applaus – und darauf verzichten wir. Auch ein Zugang, wie etwa Charlie Hebdo ihn mit den Mohammed-Karikaturen gezeigt hat, ist uns fern. Wir sagen uns: Wir wollen unsere Zielgruppe bedienen, nicht jemanden provozieren, der gar nicht unser Abonnent ist.

Kehrt man diese Logik um, geht es Ihnen also darum, Ihre Abonnentinnen und Abonnenten zu provozieren?

In einem Mass, das verträglich ist! Deshalb beantworte ich die Frage, was Satire darf, auch so: Satire darf alles, was in der Zielgruppe Erfolg hat, die man sich ausgesucht hat oder die bereits gegeben ist.

Ein journalistisches Zielist es aber auch, Themen einzubringen, von denen diese Zielgruppe nicht ahnt, dass sie relevant sind.

Das schliesst sich nicht aus. Der Nebelspalter bietet ja nicht nur einen Artikel, sondern eine Sammlung an, die unter dem Strich funktionieren muss – heisst, sie muss spannend sein und ab und zu wehtun. Das ist das Trojanische Pferd, von dem ich vorher gesprochen habe.

Kommt der Nebelspalter dafür nicht etwas brav rüber?

Wir werden oft als langweilig wahrgenommen, dabei ist der Nebelspalter-Humor ein Abbild der Gesellschaft. Wir haben in der Schweiz einen subtileren Humor als in Deutschland. Das liegt auch daran, dass wir demokratisch direkter eingebunden sind und an vielen Themen Mitverantwortung tragen, etwa wen wir in die Regierung wählen. Das führt dazu, dass «die da oben» nicht einfach die Bösen sein können. Am Nebelspalter zeigte sich das bereits während des 2. Weltkriegs: Die Karikaturen waren teilweise wahnsinnig subtil, aber doch genau so, dass sie verstanden wurden. Das Seziermesser ist oft geeigneter als derVorschlaghammer.

Zum Schluss: Was mögen Sie an Ihrer Arbeit am meisten?

Ich liebe das Prickeln, wenn man erkennt, dass eine gekonnte Karikatur eben nicht nur eine harmlose Zeichnung ist. Genau deshalb ist es gar nicht nötig, öffentliche Personen plump vulgär und beleidigend darzustellen. (zuonline.ch)