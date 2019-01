Schaffhauserstrasse bleibt Baustelle

Der Bauboom in Bülachs Norden hat auch eine intensivere Nutzung der Schaffhauserstrasse zur Folge. Diese kantonale Hauptverkehrsachse, die das Zentrum mit der Autobahneinfahrt Bülach Nord verbindet, ist in einem schlechten Zustand und muss deshalb saniert werden. Seit Mitte Oktober 2018 arbeitet das Kantonale Tiefbauamt an der Kreuzung Schaffhauser-, Schützenmatt-, Fangletenstrasse (der ZU berichtete). Im Sommer ist die Fertigstellung geplant.

Erschliessung «Glasi-Areal»

Der zweite Teil des Projekts betrifft den rund 300 Meter langen Abschnitt Fangletenstrasse bis Glashüttenstrasse, also im Bereich der geschützen Fassade. der ehemaligen GiessereiNeben dem Ersatz der Belags- und Fundationsschicht, soll die Fahrbahn verbreitert werden. Damit das Überqueren der Schaffhauserstrasse für Fussgänger erleichtert wird, sind Fussgängerstreifen mit Mittelinseln geplant. Die beiden im Strassenabschnitt liegenden Bushaltestellen werden neu und behindertengerecht gebaut. Auch der Bereich der Anbindung an die Glashüttenstrasse soll ausgebaut werden. Bei diesem Knoten ist eine Lichtsignalanlage vorgesehen. Diese wird nötig, weil neu Abbiegespuren vorgesehen sind.

Der Kanton Zürich rechnet für diese Etappe mit Kosten von rund 4 Millionen Franken. Davon hat die Stadt Bülach einen Anteil von 800 000 Franken zu tragen. Noch bis 18. Februar liegt das Vorprojekt im Bülacher Stadtbüro an der Hans-Haller-Gasse 9 auf. Es kann auch auf der Website des Tiefbauamts eingesehen werden. Läuft alles wie vorgesehen, wäre das Projekt im Sommer 2021 realisiert.

Aufteilung macht unabhängig

Ursprünglich war geplant, das Projekt Schaffhauserstrasse-/Ettersbüelweg bis Knoten Schaffhauser-/Fangletenstrasse als Ganzes abzuwickeln. Aufgrund der terminlichen Entwicklung des Glasi-Areals wurde dann aber entschieden das Projekt in Etappen aufzuteilen.

Das kantonale Tiefbauamt sieht darin mehrere Vorteile. So müssten die Entscheide von anderen Projektelementen (Bushaltestelle, Stützmauer entlang SBB nicht abgewartet werden und das Projekt Glasi-Areal könne mit dem Strassenbau koordiniert werden.

In einem weiteren Teilabschnitt wird dann die Erneuerung der Schaffhauserstrasse von der Glashüttenstrasse bis Ettersbüelweg realisiert. (Zürcher Unterländer)