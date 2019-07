Scharfes Auge, ruhige Hand und wacher Geist

Am Freitagnachmittag herrscht gegen 16 Uhr bereits reges Treiben. Auf der 300-Meter-Schiessanlage Bettensee stehen 24 Scheiben zur Verfügung, die Wartezeiten sind dementsprechend kurz. Vier Stiche stehen zur Auswahl, wobei maximal 100 Punkte erreicht werden können. Als Preis winken Kranzkarte oder Abzeichen – unter Schützen eine begehrte Trophäe. Auch dieses Jahr werden insgesamt 1000 Schützinnen und Schützen erwartet, darunter gegen 140 Gruppen aus der ganzen Schweiz.

Germain Spielmann ist an diesem Nachmittag begehrt: Etliche Schützen kommen zum erfahrenen Büchsenmacher und wollen ihre Sportwaffe kontrollieren lassen. Einer von ihnen ist der 78-jährige Rolf Gremper aus Winterthur. Er liebt es, am traditionellen Wettkampf teilzunehmen: «Solange man trifft, macht es Spass.» Spielmann optimiert den Abzug des Sturmgewehrs 57-03 in Sportausführung. «Dieser lief zu streng.»

«Als Schütze trägt man sehr viel selbst zum Erfolg bei. Manchmal aber braucht es einen halben Zentimeter Glück zwischen einem ersten oder zweiten Rang.»Germain Spielmann, Büchsenmacher

Von all seinen Kunden würden die meisten anschliessend an die Feinjustierung des Sportgeräts gute Resultate erzielen, sagt der 59-Jährige, der nach einer vierjährigen Lehre seit rund 20 Jahren einer von insgesamt nur 200 Büchsenmachern schweizweit ist. «Als Schütze trägt man sehr viel selbst zum Erfolg bei. Manchmal aber braucht es einen halben Zentimeter Glück zwischen einem ersten oder zweiten Rang.» Dazu brauche es ein scharfes Auge, eine ruhige Hand und einen wachen Geist. Auch Paula Meier, die heute für Niederweningen schiesst, lässt sich von Spielmann beraten. «Vor drei Jahren schoss ich 99 Punkte. Das ist auch das Ziel für heute.»

Programm für 75 Franken

Unterdessen hat auch Daniel Zbinden, Vize-Präsident der Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon und OK-Chef des 1.-August-Schiessens, zu tun. Immer wieder kommen Schiesswillige an seinen Schalter, geben ihre Lizenznummer bekannt und erhalten Standblatt und Munition. Die Resultate werden elektronisch und automatisch erfasst, sodass Zbinden jederzeit die Übersicht über das Geschehen hat. «Wir hatten in den letzten Jahren bereits zweimal mehr als 1000 Schützen. Das ist eine gute Zahl», sagt er und wünscht allen «Gut Schuss». Andreas Monn möchte gleich das volle Programm absolvieren. Für Gruppenstich, Bettenseestich, Thunerstich und Auszahlungsstich blättert er 75 Franken hin. Für maximal 100 Punkte braucht auch er ein scharfes Auge, eine ruhige Hand und einen wachen Geist.

Weitere Schiessdaten: Donnerstag, 1. August, 8 bis 12 Uhr.