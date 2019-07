Schatztruhen für Lesefreudige

Ein schattiges Plätzchen im Freien und ein spannendes Buch: Da kommt bei vielen Lesebegeisterten Ferienstimmung auf. In Bülach müssen sie dafür nicht einmal mehr das eigene Buch mittragen. Wer mag, kann sich an zwei Orten in der Stadt in öffentlichen Bücherkisten nach etwas Passendem umsehen. Aufgestellt hat sie die Lesegesellschaft Bülach.

«Ich habe diese Kisten bei einem Besuch in Bad Ragaz erstmals gesehen», sagt Hannelore Schlecht, Präsidentin der Lesegesellschaft. So etwas müsste doch auch in Bülach möglich sein, habe sie sich gedacht und sei bei der Stadt vorstellig geworden. Dort habe man ihr schliesslich die Bewilligung erteilt.

Nur gute Erfahrungen

Eine der beiden wasserdichten Kisten wurde mithilfe des Försters beim Stadtweiher neben dem Spielplatz montiert. Zahlreiche Bilder- und Erstlesebücher, aber auch Literatur für Erwachsene stehen dort zur Verfügung. «Das gemeinsame Lesen soll eine Abwechslung zum Spielen und zum Blick aufs Handy sein», sagt Schlecht. Das Angebot werde sehr gut aufgenommen. Bei der Stadt habe man sie vor Vandalismus gewarnt. «Bis jetzt haben wir aber noch keinerlei negative Erfahrungen gemacht.» Regelmässig kontrollieren sie und eine Kollegin aus der Lesegesellschaft die Kisten und tauschen Bücher aus. «Die Bücher habe ich teils aus dem eigenen Fundus, teils wurden sie mir von der Altstadt-Buchhandlung und der Bibliothek überlassen.» Es sei auch schon vorgekommen, dass jemand ein eigenes Buch dazugelegt habe.

Eine weitere Kiste hat die Lesegesellschaft vor dem Hertilabor bei Transition-Bülach am Hertiweg 19 montiert. Hier kann man auf dem Weg von und zum Bahnhof ein Buch mitnehmen. Hat man es gelesen, bringt man es zurück oder legt ein neues Buch in die Kiste.

Auch im Innern des Hertilabors besteht jeweils montags von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich im Bücherschrank nach der passenden Lektüre umzuschauen und dann auch gleich bei einer Tasse Kaffee zu prüfen, ob man die richtige Wahl getroffen hat.

Das neuste Angebot der Lesegesellschaft ist vorerst als Versuch gedacht. Im Winter werden die Kisten reingenommen.

Eine Idee macht Schule

Öffentliche Bücherschränke gibt es in Deutschland seit den 1990er-Jahren. In der Schweiz machte Basel den Anfang. Nachdem es dort schon einige Zeit in Cafés und Treffpunkten öffentliche Bücherregale gegeben hatte, wurde im Juni 2011 der erste öffentliche Bücherschrank platziert.