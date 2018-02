Schaufel und Bagger begehen Spatenstich zu neuer Bauära

Es waren die einfachen Bauarbeiter wie Baggerführer Morina Avni, die den Spatenstich gestern früh morgensd erst möglich gemacht hatten. Mit seinem Bagger Newloader WE170 stellte er nämlich sicher, dass die sibirische Kältewelle dem Vorhaben keine Steine in den Weg legen konnte.Fein säuberlich hatte er den kiesigen Boden, worauf in zwei Jahren der Neubau des Zentrallagers zu stehen kommt, bearbeitet, so dass eine halbe Stunde später die bereitgelegten Schaufeln für den symbolischen Akt gebraucht werden konnten.

Holz statt Stahl

Rund 40 eingeladene Gäste wohnten diesem Meilenstein in der Geschichte der Bauherren Winterhalder + Fenner AG bei. Bauingenieur und Gesamtprojektleiter Markus Brühwiler erklärte, was das schweizweit erste Hochregallager in Holzbauweise überhaupt ausmacht: «Ins Auge sticht bei diesem Neubau natürlich das 22 Meter hohe Hochregallager, welches auf 1500 Quadratmeter vollständig in einer Holzkonstruktion erstellt wird.»

Das sei erstmalig in der Schweiz und erfordere von allen Beteiligten ein hohes Mass an Innovation und Genauigkeit, sagte er weiter. Dabei habe der Werkstoff Holz alle Anforderungen bezüglich Tragsicherheit, Beständigkeit, Brandschutz und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen, wie der normalerweise verwendete Werkstoff Stahl.

Unterirdische Abholrampen

Einer der sich besonders auf den Neubau freut, war Logistik-Leiter Ramazan Karahan. Seit 24 Jahren ist er schon bei der Firma Winterhalter + Fenner AG dabei: «Dank den unterirdischen Abholrampen können unsere Chauffeure die Kundenbestellungen in optimalen Arbeitsbedingungen abholen. Zudem sinkt so die Lärmimmission für angrenzende Firmen und Bewohner»

Und sein Arbeitskollege Jean-Paul Strauch, Assistent der Geschäftsleitung, setzt noch einen drauf: «Es ist schön zu sehen, dass die Vorfreude aller Mitarbeitenden der sibirischer Kälte die Stirn bietet, denn jetzt sollte es in gewohnt innovativer Weise voran in die Zukunft gehen.»

«Mehr als ein Zufall»

Ein weiterer Redner und Schaufelträger war Wallisellens Gemeindepräsident Bernhard Krismer. In die Zukunft geschaut befinde sich seine Gemeinde in mehreren Punkten und schon seit vielen Jahren auf der Zielgeraden, meinte er. «Wir bieten 20 000 Menschen einen Arbeitsplatz und sind weiterhin die Region mit dem stärksten Wachstum», fügte er hinzu. Es sei also «mehr nur als ein Zufall», dass in Wallisellen kräftig und dazu in solch innovativer Weise investiert werde.

(Zürcher Unterländer)