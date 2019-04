Schifffahrt auf dem Rhein ist bedroht

Die Schweizer Schifffahrt läutet den Saisonbeginn am 5. Mai mit dem traditionellen «Tag der Schifffahrt» ein. Auf dem Rhein fielen die vergangenen Jahre durchzogen aus: Die regelmässige Kursschifffahrt auf dem Fluss ist angezählt. Die Schifffahrtsgesellschaft Züri Rhy SZR AG muss ihre Jahreskosten während der sieben Monate dauernden Saison erwirtschaften. und ist dabei von den Launen der Natur abhängig. Das Unternehmen kann nicht subventioniert werden und die Billetpreise lassen sich kaum weiter erhöhen.

Der regelmässige Kursverkehr ist daher nicht kostendeckend und deshalb bedroht. «Ohne Unterstützung ist die Kursschifffahrt auf dem Hochrhein langfristig nicht gesichert», sagte Beat Zürcher, Präsident des Vereins Pro Züri Rhy gestern an einer Pressekonferenz. Das sei die Motivation gewesen, den Verein zu gründen. Durch die Mitgliederbeiträge soll der Fahrplan erhalten bleiben und eine Modernisierung der Flotte finanziert werden. Noch weist der Verein erst 30 Mitglieder auf, darunter die Gemeinde Freienstein-Teufen. «Bis Ende Saison sollen es 300 werden», wünschte sich Zürcher.

Expansion an die Thurauen geplant

Zwischen 5000 und 6000 Franken seien in der Zwischenzeit hereingekommen. Für Vorstandsmitglied Madeleine Frigerio ist klar, dass die Kursschifffahrt gesichert werden muss. «Einerseits muss die Flotte zeitgemäss modernisiert werden, andererseits würden wir gerne neue Projekte wie die Erschliessung des Naherholungs- und Naturschutzgebietes Thurauen fördern.» Dies könne allerdings nur gelingen, wenn die Infrastruktur in Form von passenden Anlegestegen, welche durch Kursschiffe angefahren werden können, durch den Kanton bereitgestellt werde.

Christof Benz, Vize-Gemeinderatspräsident von Freienstein-Teufen, betonte, dass die Schifffahrt der Gemeinde am Herzen liege. «Wir möchten die Gemeinden ermuntern, sich beim Verein Pro Züri Rhy zu beteiligen, damit der Kurs- und Fährbetrieb aufrechterhalten bleibt.» Andreas Maurer, Geschäftsführer von «Standort Zürcher Unterland», bezeichnete die Rheinschifffahrt als eine Art Leuchtturm. «Der Rhein soll bevölkert, der Schifffahrtsbetrieb genutzt werden vom Kraftwerk Rheinsfelden bis zu den Thurauen.» Hansruedi Mosch, Gemeindepräsident von Buch am Irchel, findet den neu gegründeten Verein «eine tolle Sache». Die Gemeinde selbst sei zwar noch nicht Mitglied, dafür aber der Verein Pro Weinland. «Wir müssen unsere Unterstützung bieten, damit die Rheinschifffahrt bestehen bleibt», bekräftigte er.

Touristen sollen mit dem ÖV anreisen

Christoph Hagedorn, Co-Präsident von Viva Eglisau, plädierte vor allem dafür, dass die Touristen mit dem öffentlichen Verkehr nach Eglisau kommen. «So viele Leute an schönen Wochenenden können wir gar nicht schlucken. Wir streben an, dass man via Rhein mit dem Kursschiff nach Eglisau kommt.»

Für Vereinspräsident Beat Zürcher steht noch viel Arbeit bevor. «Ich werde nun alle Gemeinden und interessierte Unternehmen aus Gastronomie und Hotellerie kontaktieren, um auf unseren Verein aufmerksam zu machen.» (Zürcher Unterländer)