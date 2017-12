Schlafapfelbaum-Sek muss neu geprüft werden

Dass das Vorhaben an der Urne gescheitert ist (das Untere Rafzerfeld lehnte den Planungskredit ab), ändert nichts am dringenden Schulraumbedarf im Rheinstädtchen. Und wie die dortige Schulpflege mehrfach unterstrichen hat, will sie am Standort Schlafapfelbaum festhalten; gemäss Behörde bleibt die Variante auch für Eglisau allein die beste Lösung.

Umzonung nötig

Wie die Eglisauer Schulpflegepräsidentin Marianne Fröhlich in der Januarausgabe des Mitteilungsblattes schreibt, will die Behörde gleich zu Beginn des neuen Jahres beim kantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE) vorstellig werden. Denn wenn auf dem Schlafapfelbaumgrundstück ein Schulhaus gebaut werden soll, so ist eine Umzonung nötig. Zwar hatte das ARE für diese schon grünes Licht gegeben, jedoch nur im Zusammengang mit dem Plan eines gemeinsamen, regionalen Schulhauses.

Jetzt müsse umgehend abgeklärt werden, ob diese Umzonung auch dann möglich sei, wenn ein Sek-Schulhaus «nur» für Eglisau allein realisiert würde. «Sollte das ARE dieses Ansinnen ablehnen, so müssten wir nochmals den Standort Steinboden überprüfen», schreibt Fröhlich. Bei dieser Variante geht es um eine Ergänzung der bestehenden Schulanlage Steinboden um ein ganzes zusätzliches Schulhaus.

Die Variante war im bisherigen Standortwettbewerb unterlegen, unter anderem weil das Areal Steinboden auf der anderen (rechten) Rheinseite liegt und vom Städtchen aus weniger gut zu erreichen wäre als das Areal Schlafapfelbaum. (red)