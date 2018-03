Schlafen nur noch mit Boardingpass erlaubt

Vor einem Jahr lebten noch rund zwei Dutzend Obdachlose am Flughafen in Kloten. Im Vergleich zu anderen Unterkünften boten sich ihnen dort mehrere Vorteile. Es gab ausreichend Platz, Ruhe und öffentliche Toiletten. Der Flughafen tolerierte solche Gäste unter der Bedingung, dass sie die Hausordnung einhalten.Mediensprecherin Sonja Zöchling sagt: «Ab dem Spätherbst 2016 und in den ersten Monaten 2017 kam es immer wieder zu Problemen mit Gruppen und massivem Fehlverhalten Einzelner.»

Als Beispiele nennt sie Sachbeschädigungen und grobe Verschmutzungen. Dies ist nicht nur die Schuld der Obdachlosen. So haben sich Jugendliche vor dem Ausgang am Flughafen betrunken und gepöbelt. Aber auch Drogenkonsumenten hielten sich gern in den WC-Anlagen und im Airport-Center auf.

Regime verschärft

Die Flughafen Zürich AG ist nun eingeschritten: «Wir gehen gegen Personen, die sich nicht bestimmungsgemäss am Flughafen aufhalten, strikter vor.» Heisst: Seit September patrouillieren regelmässig Sicherheitsleute in den öffentlichen Bereichen und weisen ungebetene Besucher konsequent weg. Sonja Zöchling sagt: «Leute, die gepflegt sind, sich an die Hausordnung halten, keine Mitarbeitenden, Passagiere oder Besucher belästigen, sich nicht betrinken oder herumschreien werden nicht weggewiesen.»

Übernachten dürfe man am Flughafen aber nicht mehr. Die Massnahmen hätten bereits Früchte getragen: «Die Situation hat sich wesentlich beruhigt.Es gibt parktisch keine negativen Vorfälle mehr.» Deshalb ist laut Mediensprecherin Sonja Zöchling auch nicht vorgesehen, dass der Flughafen das Übernachtungsverbot wieder aufhebt.

Doch was ist mit Passagieren, die in Zürich gestrandet sind und keine andere Möglichkeit haben, als am Flughafen zu übernachten? «Reisende, die auf einen Frühflug warten oder abends nach der Landung keinen Zug mehr erwischen, können die Zeit bis zum Boarding oder der Zugabfahrt am Flughafen verbringen.»

Wer ein Flugticket vorweisen kann, wird also nicht verbannt. Gebe es keinen Anlass dazu, werde das aber ohnehin nicht kontrolliert. Eine Chance für die Obdachlosen. «Wenn sich obdachlose Personen wie Passagiere verhalten, sprich nicht auffallen und sich an die Hausordnung halten, werden sie nicht weggewiesen.» Ausser sie wären bereits mit einem Hausverbot belegt worden.

Andere Angebote

Dass der Flughafen seine Pforten für Obdachlose wieder öffnet ist laut Mediensprecherin Sonja Zöchling nicht geplant. «In Fällen, wo Sicherheitsleute obdachlose Personen wegweisen, wird für die soziale Unterstützung eng mit den Sozialwerken Pfarrer Ernst Sieber zusammengearbeitet.» So werden die Weggewiesenen über deren Betreuungsangebot informiert, welches sie in Anspruch nehmen können.

Walter von Arburg, Mediensprecher der Sozialwerke Pfarrer Sieber, sagt: «Unser Angebot reicht von niederschwelligen Notschlafstellen bis hin zu weiterführender Beratung, Begleitung und Seelsorge.» Den Obdachlosen würden die Standorte bekannt gegeben und wie sie dorthin gelangen können.

Von Arburg kann das Übernachtungsverbot des Flughafens nachvollziehen: «Wenn Passagiere häufig reklamieren, weil sich gewisse Gäste daneben benehmen, kann der Flughafen nicht tatenlos dabei zusehen.» Trotzdem sei es schade, dass die Obdachlosen nicht mehr am Flughafen hausen dürften: «Diese Möglichkeit war ein Gewinn für diese Leute, weil sie dort im Trockenen und in Sicherheit übernachten konnten.»

Keine vergleichbaren Orte

Andere Orte mit vergleichbaren Bedingungen wie am Flughafen gibt es für die Obdachlosen laut von Arburg keine. «In unseren Einrichtungen sind die Platzverhältnisse nicht so grosszügig wie in Kloten.» Toiletten und – in einzelnen Betrieben – Duschen seien jedoch vorhanden.

Die Sozialwerke Pfarrer Sieber registrierten in allen ihren drei Notschlafstellen in diesem Winter deutlich höhere Übernachtungszahlen als noch im Vorjahr. Neben der möglichen Auswirkung der geänderten Praxis am Flughafen in Kloten stehen weitere Gründe zur Diskussion, etwa die Schliessung von sogenannten Gammelhäusern in Zürich. «Da jene Mieten sehr niedrig gewesen sind, ist es denkbar, dass viele dcr ehemaligen Bewohner noch keine neue Wohnung gefunden haben.» (Zürcher Unterländer)