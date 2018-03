Schlendern über den Lehrstellenmarkt

Eigentlich schwebte Eveline Devadas eine kaufmännische Lehre vor. Doch bis jetzt hat die Drittsekschülerin aus Kloten nur Absagen erhalten. Deshalb hat sie gestern am Lehrstellenmarkt am Flughafen die Gelegenheit ergriffen, Berufe kennen zu lernen, für die noch Lernende gesucht werden. «Ich bin offen für alles», sagt sie und lässt sich am Stand der Firma Keller-Frei aus Wallisellen die Aufgaben eines Strassenbauers schildern. «Du arbeitest mit den Händen, bist viel draussen und siehst am Abend, was du gemacht hast», erklärt Firmenvertreter Patrick Kaufmann.

Nilakshani Stalin Jeevaraj hat sich allerdings mehr für die ausgeschriebene KV-Lehrstelle bei der Baufirma interessiert. Doch diese sei unterdessen vergeben worden, muss sie erfahren. Klappt es mit dem KV nicht, will die Klotener Schülerin eine Lehrstelle als Fachangestellte Gesundheit suchen oder ein zehntes Schuljahr einlegen und es nächstes Jahr wieder versuchen.

Gastrobereich wenig gefragt

Der Besucherraum am Flughafen war gestern Nachmittag voll junger Menschen, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. Am Anlass, der von den bei­den Berufsinformationszentren (BIZ) Kloten und Oerlikon organisiert wurde, präsentierten sich 18 Unterländer Betriebe.

Zudem versuchten Branchenvertreter am sogenannten Lehrstellenmarkt plus den Jugendlichen Berufe schmackhaft zu machen, die allgemein wenig begehrt sind. So zum Beispiel der Restaurationsfachmann und die Köchin. «Man kommt mit Menschen in Kontakt, arbeitet im Team und ist immer in Bewegung», warb Nora Fassino von der Hotel-Gastro-Union. Der Lohn im ersten Lehrjahr sei mit über 1000 Franken vergleichsweise hoch. Natürlich gehörten auch hektische Situationen und unregelmässige Arbeitszeiten dazu, räumte sie ein.

Auch Coop sucht auf nächsten Sommer noch viele angehende Detailhandelsfachfrauen und -männer. Der Beruf sei äusserst vielseitig, hob Ausbildungsverantwortlicher Milutin Tesic hervor. So sucht der Grossverteiler etwa noch Lernende für die Bereiche Do it yourself, Fleischwirtschaft, Blumen, Garten, Haushalt und Lebensmittel.

Je nachdem, in welchem Bereich man arbeite, brauche man unterschiedliches Fachwissen, erklärte Tesic. Und auch kommunikative Fähigkeiten seien wichtig. «Niemand kauft einen Fernseher ohne gute Beratung.»

Als Tesic die rund 40 Anwesenden danach fragte, für wie viele der Beruf infrage komme, gingen dennoch nur wenige Hände in die Höhe. Als Berufsziele wurden vielmehr Kaufmann, Kauffrau und Informatiker genannt.

Über Umweg zum Traumberuf

«Viele von euch haben einen Traumberuf vor Augen», wandte sich Christoph Künzli vom BIZ Kloten an die Jugendlichen. Doch manchmal sei dieser nicht im ersten Anlauf zu erreichen. Ein Umweg über einen anderen Beruf könne ebenfalls zu Zufriedenheit führen, versuchte er die Jugendlichen zu motivieren, ihren Blickwinkel zu öffnen. «Ihr werdet während rund 40 Jahren arbeiten und habt noch viel Zeit, eure Ziele zu erreichen.»

Während sich viele junge Männer gestern über handwerkliche Berufe informierten und die Frauen sich vor allem den wenigen KV-Lehrstellen zuwandten, standen einige Anbieter etwas einsam an ihren Tischchen. So zum Beispiel die Vertreterin des Walliseller Coiffeursalons Perfect Hair oder die Zuständige des Walliseller Alters- und Pflegezentrums Wägelwiesen, das noch Lehrstellen in der Küche und der Hauswirtschaft anbietet. Die Stellen für Fachangestellte Gesundheit und das KV dagegen konnte die Institution bereits früher besetzen. Die beiden Berufe sind stets beliebt.

Die Firma Götz Elektro AG in Höri ist auf der Suche nach einem Elektroinstallateur. Am Stand hört sich der 14-jährige Serhat Hurma aus Bülach die Ausführungen des bereits beschäftigten Lehrlings an. Sein Bewerbungsdossier gibt er aber einstweilen nicht ab. Neben einem handwerklichen Beruf kommt für ihn auch Fachangestellter Gesundheit infrage. (Zürcher Unterländer)