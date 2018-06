Schlichte Gräber ohne Schmuck und Blumen

«Einfach nur traurig», titelt der Rümlanger Peter Hoff einen Leserbrief, den er dem «Rümlanger» zur Veröffentlichung geschickt hat. Als traurig bezeichnet er die Urnengräber auf dem Rümlanger Friedhof, die mit sogenannten Einheitssteinen markiert sind ­– Steinplatten, die ausser dem Namen des Verstorbenen und dem Geburts- und Sterbejahr alle gleich aussehen.

«Bis anhin konnte man ein Grablicht oder ein Blümchen daraufstellen. Das war wirklich wunderschön, und ich hatte mit meiner Frau abgesprochen, dass wir auch einmal einen solchen Stein kaufen würden», schreibt Hoff. Es war allerdings, gemäss Friedhofsverordnung, noch nie erlaubt, irgendetwas auf diese Steine zu legen. Dies wird aber erst seit einigen Wochen so gehandhabt. Zum selben Zeitpunkt hat die Gemeinde auch die neue Gabestelle erstellt.

Steinblock hält als Gabentisch her

Hoff schreibt weiter: «Dafür gibt es nun in der Nähe des Grabfeldes einen kalten, unwürdigen Block aus Steinplatten, wo Angehörige Blumen und Kerzen deponieren dürfen.» Im schlechtesten Fall seien die Blumen dann 30 Meter vom Grab der Liebsten entfernt. «Der Friedhofsteil mit den leeren Steinplatten sieht jetzt einfach nur zum Heulen aus. Wie ein verlassener, alter Räuberfriedhof. Ungepflegt, unfreundlich und kalt.»

Er habe noch ­niemanden getroffen, der diese Regelung gut, geschweige denn schön findet. «Schliesslich haben die Angehörigen für den Stein bezahlt, also sollten sie auch ­etwas daraufstellen dürfen.» Dass man nichts danebenstellen dürfe, findet Hoff in Ordnung. «Aber alles wegzunehmen, was auf den Steinplatten stand, und das mit einer Ankündigungsfrist von knapp zwei Wochen durch einen Hinweis auf dem Friedhof, ohne die Angehörigen durch ein Schreiben davon in Kenntnis zu setzen, grenzt an Grabschändung.»

Für die Tiefbauvorsteherin Nadja Giuliani ist Peter Hoffs Kritik an der Räumung der sogenannten Einheitssteine nicht neu. Tatsächlich habe man bis anhin Blumen und andere Gegenstände auf den Steinen toleriert. «Aber wie der Name sagt, sind die Einheitssteine nicht für Grabschmuck gedacht. Zudem hatten wir immer wieder Beschwerden über verschmutzte oder beschädigte Gegenstände durch den Unterhaltsbetrieb.» Dass die Grabstätte aber gerade vor Ostern geräumt wurde, das sei für viele Angehörige begreiflicherweise ein Schock gewesen. «Die kurzfristige Ankündigung und der Zeitpunkt der Räumung waren nicht optimal», räumt die Gemeinderätin ein. «Dafür entschuldigt sich die Gemeinde.»

Giuliani zeigt auch Verständnis für das Bedürfnis der Angehörigen, der Toten mit Gegenständen auf den Grabsteinen zu gedenken. «Darum haben wir uns entschieden, dass künftig eine Grab­kerze zugelassen sein wird. Dies jedoch ohne die entsprechende Verankerung in der Friedhofsverordnung und auf Zu­sehen hin.»

Keine Bepflanzung, kein Grabschmuck

Jonathan Grimm, Leiter der Gemeindegärtnerei, erläutert: «Es war einfach zu viel Grabschmuck da, beim Rasenmähen behinderten uns die vielen Figürchen, Steine und Blumen. Die Idee des Reihengrabs mit Einheitsstein war eine schlichte, aber persönliche Grabform. Grundsätzlich wissen die Leute, dass ­Gaben auf den Einheitssteinen nicht erlaubt sind.» Dennoch zeigt auch er Verständnis. «Es ist uns bewusst, dass An­gehörige gerne etwas mit auf das Grab bringen» und deshalb habe man, als der Weg im Friedhof erneuert wurde, eine Gedenkstätte mit eingerichtet, wo die Angehörigen Grabschmuck und Erinnerungsartikel in der Nähe der Urnen­gräber ablegen können.

Sieben Gräberarten stehen zur Wahl

Die verschiedenen Grabstätten auf dem Rümlanger Friedhof sind in der Friedhofsverordnung aus dem Jahr 2016 geregelt. So stehen den Rümlangern sieben Gräberarten zur Wahl: Reihengräber für Erdbestattungen und Reihengräber für Urnenbestattungen, Gräber für Kinder, Gemeinschaftsgrabstätten, Privatgräber, Urnennischen – und eben «Reihengräber für Urnen mit einem einheitlichen Grabstein». Dabei handelt es sich um ein Grab, das keine Pflege erfordert. Die Friedhofsverordnung hält denn auch bei dieser Grabart fest: «Keine Bepflanzungsmöglichkeit, kein Grabschmuck. Es können höchstens zwei Urnen bei­gesetzt werden.» (Zürcher Unterländer)