Schliessung des Flughafens nicht absehbar

An keinem anderen Ort sind die Auswirkungen des Coronavirus so sichtbar wie am Flughafen. Unzählige Flugzeuge sind auf den Standplätzen parkiert, gleichzeitig sind die Abflughallen teilweise wie ausgestorben. Und es liegt auf der Hand: Wirtschaftlich werden die Folgen von einer kaum abschätzbaren Dimension sein.

Exakte Zahlen, die Auskunft darüber geben, wie stark die Passagierfliegerei tatsächlich eingebrochen ist, gibt es noch nicht. «Die Verkehrsstatistik vom März kommunizieren wir am 14. April», sagt Mediensprecherin Raffaela Stelzer. Die Entwicklungen der letzten Tage seien aber stark bemerkbar. Nebst den stark sinkenden Verkehrszahlen spüre man das vor allem an den Mindereinnahmen in Kommerzzahlen. Der Flughafen Zürich ist das umsatzstärkste Kommerzzentrum. Doch seit heute müssen auch am Flughafen alle Restaurants und Shops bis am 19. April geschlossen bleiben. Ausgenommen sind einzig Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, die Take-away-Anbieter sowie die Filialen der Post und der Banken. Auch alle Lounges im Flughafen bleiben geschlossen, ebenso wie die Zuschauerterrasse – wobei es derzeit sowieso nur mässig viel zu beobachten gäbe. Auch alle Flughafenführungen und Rundfahrten sind gestrichen.

Wie geht es weiter mit der Swiss?

Aber: Noch wird geflogen. Und geht es nach dem Flughafen, soll das auch so bleiben. «Eine komplette Schliessung des Flughafens Zürich ist nicht absehbar», so Stelzer. Aus Sicht des Flughafens sei der weitere Betrieb zentral. Allerdings: Das letzte Wort hat diesbezüglich der Bund. Dieser könnte in der aktuellen Lage eine komplette Schliessung verfügen. Möglich wäre theoretisch auch, dass die Fluggesellschaften ihren Betrieb einstellen – auch dies könnte ab einem gewissen Mass dazu führen, dass der Flughafen de facto inaktiv ist.

Wichtig ist dabei vor allem, was die Swiss macht. Denn die Swiss ist der sogenannte Hub Carrier des Flughafens Zürich und – zusammen mit Edelweiss – für über 60 Prozent des Passagiervolumens verantwortlich. Derzeit hat sie bereits rund die Hälfte ihrer Flüge gestrichen, und demnächst will CEO Thomas Klühr mit dem Bundesrat darüber diskutieren, ob Staatshilfe bezogen werden kann. Konkrete Informationen wird die Swiss wohl an ihrer Bilanzmedienkonferenz am Donnerstag bekannt geben.

Plexiglas zum Schutz der Mitarbeitenden

An über 70 Tagen reisten vergangenes Jahr mehr als 100’000 Personen über Kloten. Und der Flughafen ist ein Ort mit rund 27’000 Arbeitsplätzen. An kaum einem anderen Ort im Unterland ist das Risiko, das Virus weiter zu verbreiten, wohl so gross wie am Flughafen Zürich.

Der Flughafen hat deshalb in den vergangenen Tagen die Schutzmassnahmen für die Mitarbeitenden weiter erhöht. An über 300 Schaltern, etwa beim Check-in, an den Gates oder bei den Infodesks, wurden Plexiglas-Schutzscheiben installiert, um vor einer Tröpfcheninfektion zu schützen.