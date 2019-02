Schlittschuhlaufen will geübt sein

Als sich am Montagmorgenbereits kurz nach 9 Uhr eine Schlange vor der Kasse des Sportzentrums Hirslen bildete, staunte Sonja Selenati nicht schlecht. «Es hat sich gelohnt, die Werbetrommel stark zu rühren», sagte die Präsidentin des Bülacher Eislaufclubs. Der Aufruf auf den Sozialen Kanälen und in Form von Inseraten bescherte dem Eislaufclub ganze 62 Anmeldungen. Dass sich unter den Eislaufinteressierten auch ein Dutzend Knaben befanden, freute sie umso mehr. Denn das männliche Geschlecht sei in dieser Sportart doch etwas untervertreten, bemerkte Selenati.

Noch bis Donnerstagmorgen dürfen Kinder ab vier Jahren gegen einen Obolus von 55 Franken im Rahmen eines Schnupperkurses aufs Eis. Dabei werden sie während 60 Minuten von drei Trainern, darunter Marc Pepperday, der seinerzeit die Eiskunstläuferin Sarah Meier betreut hatte, und fünf Jungtrainerinnen sowie einer J&S Leiterin betreut. Kurzentschlossene, die erst am Mittwoch oder am Donnerstag mitmachen möchten, seien laut Organisatorin herzlich willkommen. Bedingung: Jedes Kind muss mit einem Helm und Handschuhen ausgerüstet sein. Schlittschuhe können vor Ort gemietet werden.

«Es hat sich gelohnt, die Werbetrommel stark zu rühren.»Sonja Selenati, Präsidentin Eislaufclub Bülach

An der Hand bis ans Törchen zum Eisfeld begleitet von Mutter Martina Furrer, öffnete sich für die vierjährige Felicia mit dem Aufsetzen der Kufen aufs Eis eine neue Welt. Niemand anders als die Präsidentin selber sorgte an der Schwelle aufs Eisfeld dafür, dass jedes Kind den ersten Kontakt mit dem Eis sanft begehen konnte. Felicia machte diesen Schritt und liess ihr Mami zurück. Denn spätestes hier hiess es für alle Begleitpersonen: Ab auf die Zuschauertribüne.

Kurz bevor Felicia den Halt auf den doch wackligen Beinen verlor, war auch schon die Jungtrainerin Joana Pani zur Stelle. Nun galt es, die Kinder entsprechend ihrer Erfahrung oder eben Unerfahrenheit einzuteilen. Felicia als Anfängerin kam zur Gruppe von Diana Zanta und lernte die Technik des Stampfens, eine Art Fortbewegungsgang, der den Kindern erste Sicherheiten geben soll. Unzählige Male gleitete sie aus, oder fiel ganz um. Meistens war aber die Jungtrainerin präsent, die ihr und den anderen Mädchen und Buben wieder Mut zuredete.

Lebensschule für die Kleinen

«Das Eislaufenlernen ist für die Kinder eine Art Lebensschule», erklärte Sonja Selenati die Faszination dieser Sportart. Man müsse nämlich immer wieder aufstehen” Bereits nach einer Viertelstunde konnte sich die kleine Felicia schon länger auf dem Eis halten. Als nächstes galt es, die auf dem Eisfeld verteilten Plüschbärchen aufzulesen und in einen Korb zu legen.

Mami Martina Furrer, die mit dem zweijährigen Brüderchen Armando das Geschehen verfolgte, zeigte sich stolz auf ihre Tochter. «Zuhause erklärte sie uns vor dem Einschlafen, wie sie als Eisprinzessin das Feld betreten werde», sagte Furrer schmunzelnd. Selber sportlich als Salsatänzerin unterwegs, unterstützt sie ihre Tochter in allen sportlichen Belangen. Und nach 60 langen Minuten zeigte die vierjährige Felicia mit einem «Daumen Hoch», dass sie Spass am ersten Morgen des Schnupperkurses hatte. Das Eis zwischen allen Kindern und Betreuerinnen wurde rasch gebrochen. (Zürcher Unterländer)