Schluefweg braucht ein neues Ausseneisfeld

Eine unabhängige Untersuchung zeigte, dass in den nächsten Jahren in die Bausubstanz investiert werden muss. Sonst drohe dem 30-jährigen Bau aufgrund des Zerfalls die Schliessung, teilte die Stadt Kloten am Dienstag mit.

Da eine partielle Sanierung aus Kostengründen - eine nachhaltige Wirkung wäre nicht gegeben - nicht in Frage kommt, soll ein Ersatzneubau errichtet werden. Dieser ermöglicht, das Eisfeld in Zukunft nach neusten technischen, baulichen und ökologischen Massnahmen zu betreiben inklusive dazugehöriger Parkierungsmöglichkeiten.

Vorprojekt bis Frühling 2019

Aufgrund des Vorschlags der Baukommission hatte der Stadtrat im Juli 2018 den Auftrag zur Erstellung des Vorprojekts zugestimmt und die Arbeit vergeben. Dazu wurde ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 400'000 Franken bewilligt. Zudem hat er Planerteam für das Vorprojekt ausgewählt.

Dieses wird nun das Vorprojekt bis Frühling 2019 erarbeiten. Anschliessend wird es dem Stadtrat und dem Gemeinderat vorgelegt. Sollte das Projekt auf Zustimmung stossen, kann das Volk voraussichtlich Ende 2019 darüber abstimmen. (mcp/sda)