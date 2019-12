Schlussakkord für den Dirigenten

«Wenn es am schönsten ist, muss man gehen», sagt Martin Schiesser schmunzelnd. Der langjährige Dirigent der Musikgesellschaft Niederhasli legt per Ende Jahr seinen Dirigentenstab nieder. Ein letztes Mal wird er dieses Wochenende aber noch mit seinem 60-köpfigen Orchester in Niederhasli auftreten. In der Mehrzweckhalle der Schule Seehalden führen sie unter dem Motto «Swinging Christmas» zum Jahresabschluss zwei Adventskonzerte auf. «Da es mein letztes Mal ist, hatte ich freie Hand über die Auswahl der Lieder», sagt er.

Die Unterhaltungsmusik habe ihn schon immer fasziniert, deshalb habe er sich für eine unterhaltende, «swingige» und emotionale Musikrichtung entschieden. Nebst den altbekannten Liedern wie «Feliz Navidad» oder «All I want for Christmas» werden auch moderne Nummern, wie «Perfect» von Ed Sheeran, zu hören sein.

Wollte es anders machen

Dass Schiesser einmal Dirigent werden würde, war schon früh klar. Als Junge spielte er mit seiner Trompete in der Jugendmusik mit. Schon damals dachte er, dass er es einmal anders machen würde als sein Dirigent. Dies tat er dann auch. 20 Jahre lang begleitete er mit Motivation und Begeisterung die Musikerinnen und Musiker in den verschiedenen Stilrichtungen sicher durch die Rhythmen. «Ich selber war fasziniert von der Musik und begeistert, was ein Blasorchester musikalisch umzusetzen vermag.»

Martin Schiesser wusste schon als Junge, wie man den Taktstock schwingen sollte.

Obwohl viele Orchester Nachwuchsprobleme haben, war bei der Musikgesellschaft Niederhasli das Gegenteil der Fall. Unter Führung von Schiesser wuchs das Blasorchester auf über 60 Mitglieder heran. Als er 1987 als junger und wenig erfahrener Dirigent anfing, bestand die Blasmusikformation gerade mal aus 30 Mitgliedern. Was ist das Erfolgsrezept, junge Leute für ein Orchester zu gewinnen? «Wir haben eine vereinseigene Ausbildung, wo wir unseren Nachwuchs fördern», erklärt Schiesser. Zurzeit sind es 50Schülerinnen und Schüler, die im Einzelunterricht zuerst ein Blasinstrument erlernen. Als Vorstufe zum Blasorchester spielen die Jungmusikerinnen und Jungmusiker dann einige Jahre in der Young Band. «Mit interessanten Proben und spannender Literatur habe ich danach versucht, die jungen Musikerinnen und Musiker für das Hobby Blasorchester zu motivieren», sagt Schiesser.

Ein neuer Dirigent gibt gute Impulse, damit sich das Orchester weiterentwickeln kann.Martin Schiesser, Dirigent

Das Orchester gut zusammengebracht haben auch die grossen Konzerte und Wettbewerbe. Eines davon war 2016 das Eidgenössische Musikfest in Montreux. «Wir durften im Auditorium Stravinski auftreten, das war ein Riesenerlebnis», erinnert sich Schiesser. Neben seinem Job als Dirigent in verschiedenen Blasorchestern hatte der Familienvater ein Vollpensum als Sekundarlehrer und war zusätzlich noch Trompetenlehrer. «Mir war es wichtig, dass ich noch mit einem Bein im normalen Berufsleben stehe, aber langsam wurde es mir zu viel.»

So hat er sich dazu entschieden, den Dirigentenstab an einen anderen weiterzureichen. «Der Zeitpunkt ist gekommen für einen neuen, jüngeren Dirigenten», sagt er. Einige Mitglieder hätten noch nie einen anderen Dirigenten gehabt. «Ein neuer Dirigent gibt gute Impulse, so kann sich das Orchester auch weiterentwickeln.» Ab nächstem Jahr wird Roberto Cereghetti, Berufsmusiker aus dem Tessin, die Führung übernehmen.

Bevor dieser das Orchester übernimmt, wird Schiesser dieses Wochenende nochmals seinen Dirigentenstab schwingen und die rund 700 Besucherinnen und Besucher in weihnachtliche Stimmung bringen. Danach werde er an freien Abenden bei Konzerten oder in Kinos – wo er sich die neusten Blockbuster reinziehen werde – anzutreffen sein.