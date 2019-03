Schmutzblatt nimmt Bassersdorfer Dorfpolitik aufs Korn

Zur Fasnachtszeit sind die Narren los. Mit der donnerstaglichen Schlüsselübergabe um 20.21 hat in Bassersdorf wieder für fünf Tage der Ausnahmezustand eingesetzt. Und FaKoBa – das Fasnachtskomittee Bassersdorf – überlässt die Schelmerei nicht dem Zufall. Um sicherzustellen, dass auch wirklich alle ihr Fett wegkriegen, die es ihrer Meinung nach verdient haben, veröffentlicht das Fakoba seit Jahren eine Narrenzeitung. «De Schwarz», benannt nach einer Spezialität der Gemeinde, dem Bassersdorfer Schüblig, ist ein Schmutzblatt für das «Hauptkaff» sowie die «umliegenden Rebellengebiet» – damit sind all jene Gemeinden in der näheren Umgebung gemeint, welche die Fasnacht nicht auf dieselbe überschwängliche Art würdigen wie die Bassersdorferinnen und Bassersdorfer.

Aus «Tännli-Brunner» wird «Brändli-Brunner»

Im «Schwarz» ziehen die Fakobaner genüsslich alles und jeden durch den Dreck, der dazu seit der letzten Fasnacht auch nur im geringsten Anlass gegeben hat. Meist in Reimform verfasst, geben die Texte dadurch auch Auskunft darüber, welche Personen und Geschichten im letzten Jahr in der Bevölkerung der Gemeinde zu reden gegeben haben. Aufs Titelblatt geschafft hat es dieses Jahr der Brand eines alten Bauernhauses mitten im Dorf. Das Feuer war im letzten August anhand des Rauches von Weitem zu sehen und brannte während Stunden. Insbesondere trieb die Bassersdorferinnen und Bassersdorfer jedoch die Frage um, was die Ursache für die Flammen war.

Der Besitzer des Hauses, im Dorf «Tännli-Brunner» genannt, hatte vor über zwanzig Jahren bereits einmal ein Bauernhaus durch ein Feuer verloren. Damals kam das Gerücht auf, der Brand sei nicht zufällig entstanden. Dass das Feuer absichtlich gelegt worden war, wurde jedoch nie nachgewissen. Trotzdem kamen nach dem Brand im letzten Sommer schnell wieder ähnliche Gerüchte auf. Im jüngsten «Schwarz» wird der Gedanke weitergesponnen. Etwa in der Frage, wer beim nächsten Bassersdorfer Sechseläuten die Flammen zum Lodern bringen soll: «Der Chrigel Weiss (gemeint ist Christian Weiss, Zeremoniemeister beim Sechseläuten, Anm. d. Red.), wie immer schlau, / hat ausgeheckt, wer reisst die Schau, / Idee, die haut, potz Blitz und Dunner, / Akteur ist unser Brändli-Brunner!»

Fabian streitet wacker gegen die lokale Obrigkeit

Dankbare Ziele für die spöttische Postille sind daneben politische Akteure. Angetan haben es den Fasnächtler deshalb vor allem diejenigen, welche die Bassersdorfer Obrigkeit im letzten Jahr herausgefordert haben. Gewürdigt wird etwa Fabian Moser. Er hatte letztes Jahr mit einer Initiative, die forderte, dass keine neuen Hochhäuser mit einer Höhe von über 25 Metern gebaut werden dürfen, auf sich aufmerksam gemacht. An der Gemeindeversammlung vom letzten Dezember wurde sein Anliegen von mehr als zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten abgesegnet, gegen den Willen des Gemeinderats.

«Der Fabian, der wacker streitet, / Rekurserfolg im Freud’ bereitet, / ‘s ist Gmeindsversammlung, Recht er kriegt, / kurzum der Moser hat gesiegt.» Davor musste Moser jedoch einige Hürden nehmen. Besonders hervorgehoben wird in der Narrenzeitung deshalb, dass der Initiant zuerst beim Bezirksrat insistieren musste, dass über seine Initiative abgestimmt wird, nachdem der Gemeinderat zuvor den ihr unliebsamen Vorstoss kurzerhand für ungültig erklärt hatte: «Ungültigkeit verordnet man, / ‹ein solch Gebaren geht nicht an (!)›, / so tönt es aus dem Herrschafts-Zimmer: / ‹Welch ein Ansinnen, das geht nimmer!›»

Die Glattalbahn als Schildbürgerstreich

Sauer aufgestossen sind auch die neuen Pläne für die Glattalbahn. Dass diese nur bis vor das eigentliche Dorf führen soll, sorgte für Kritik. Gewünscht hatten sich viele, dass die Bahn dereinst bis zum Bassersdorfer Bahnhof führen würde. «Verlängert wird die Glattalbahn, / zum Grindel nur, das kommt nicht an, / bis Basi führt sie nicht hinein, / ‹warum denn nicht›, heult gross und klein. / Schildbürgerstreich, Schildbürgerstreich, / Regierungsrat das ist ein Seich (!), / und ‘s rufen auch die Bürger he, / wo ist in Basi das Trassee?» (Zürcher Unterländer)