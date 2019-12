Schneemänner gehen auf Erlebnistour

Wer am 4. Januar in den Strassen von Bülach unterwegs ist, wird wohl ab und zu einem oder mehreren lebendigen Schneemännern begegnen. Der Grund dafür: Das Strassenfest «Schneemaa20».

Zum zweiten Mal werden zahlreiche Bülacherinnen und Bülacher sich auf kreative Art in Schneemänner verwandeln und gemeinsam auf einen 3,5 Kilometer langen Erlebnistrail gehen. Dieser führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Altstadt Bülach über verschiedene Quartiere bis zum Guss Areal und am Bahnhof vorbei wieder in die Altstadt. «Die Strecke haben wir von 5 auf 3,5 Kilometer gekürzt und dafür das kulinarische Angebot erweitert», sagt Mischa Klaus, Präsident des Organisationskomitees. «Mit dem Schneemaa-Event möchten wir Begegnungen zwischen Menschen und Erlebnisse in der Stadt Bülach fördern.» Denn in der Stadt solle nicht nur gewohnt, sondern auch gelebt werden.

Kreativität ist gefragt

Wer beim Erlebnistrail mitmachen will, kann sich online anmelden. Danach erhält man einen Gutschein zum Bezug der Grundausrüstung – ein Ganzkörperanzug. Anschliessend kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ob herkömmlich mit Zylinder und Besen oder fantasievoll mit bunter Brille und Suppenkelle. Je verrückter, desto besser, denn die Verkleidung wird belohnt. Beim Lauf geht es nämlich nicht um den schnellsten sondern um den kreativsten Schneemann. Dieser wird in den Kategorien Einzelkostüm, Familie und Gruppe von einer Jury bestimmt.

Am letzten Schneemaa-Event haben sich die Schneemänner sichtlich ins Zeug gelegt.

Doch warum eigentlich Schneemänner? «Der Schneemann als Kostümfigur passt perfekt zum Januar und lässt der Kreativität viel Spielraum», sagt Klaus. Er und sein Team wurden bei der Idee vom Spasslauf «Santarun» in Bern, bei dem sich die Teilnehmer als Nikolaus verkleiden, inspiriert. «Wir wollten selber einen Event entwickeln, bei dem alle, die sich über die Festtage nicht getroffen haben, auf das neue Jahr anstossen können. Es sei ein Fest für Familien, Vereine und Freunde. Ein Stelldichein für das Zürcher Unterland und ein Eerlebnislauf, der die Stadt aus ungewohnter Optik präsentieren soll.

Startschuss um 18 Uhr

Beim neuen Festplatz an der unteren Bahnhofstrasse werden den Besucherinnen und Besucher ab 16 Uhr Hamburger, Hotdogs, Raclette und weitere Köstlichkeiten angeboten. Der Startschuss für den Lauf ist um 18 Uhr. Stände mit Musik und Verpflegung sorgen dafür, dass die Schneemänner und Schneefrauen unterwegs keine müden Füsse bekommen. Hat man danach noch genug Energie, kann man an der anschliessenden After-Schneemaa-Party, bei dem «Dj hi» auflegt, den Jahresbeginn mit seinen Liebsten nochmals richtig feiern.

Klaus ist sich aufgrund des ersten «Schneemaa»-Erfolgs sicher, im kommendem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord aufzustellen.